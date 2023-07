Israël signale que l'opération de Jénine est sur le point de s'achever, après la mort de 10 Palestiniens

Aujourd'hui à 08:10 Partager

Israël est sur le point d'achever son opération à Jénine, a déclaré mardi un haut conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après que les combats les plus violents dans cette ville de Cisjordanie depuis plus de vingt ans ont tué dix Palestiniens et forcé des milliers d'autres à fuir.

Lancé tôt lundi, le raid impliquant des centaines de commandos appuyés par des drones a incité l'administration palestinienne, soutenue par la communauté internationale, à suspendre ses contacts avec Israël et a suscité l'inquiétude des États-Unis et de l'ONU quant aux conditions humanitaires. Israël affirme que l'opération menée dans le camp de réfugiés de Jénine, qui ressemble à un tènement, sous le nom de code "Home and Garden", vise à déraciner les factions armées palestiniennes soutenues par l'Iran, à l'origine d'une récente recrudescence d'attaques à l'arme à feu et à la bombe, ainsi que d'efforts préliminaires pour fabriquer des roquettes. Un Palestinien blessé au cours des affrontements est décédé dans la nuit et un autre corps a été retrouvé dans la matinée, ce qui porte le bilan à dix morts et une centaine de blessés, dont vingt dans un état critique, a indiqué le ministère palestinien de la santé. La faction du Jihad islamique a revendiqué quatre des morts comme étant ses combattants. Le Hamas, une autre faction islamiste, en a revendiqué un cinquième. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les cinq autres victimes - des hommes âgés de 17 à 23 ans - étaient des combattants ou des civils. L'opération "est sur le point d'atteindre les objectifs fixés", a déclaré le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanebi, à la radio Kan, après une accalmie relative des affrontements au cours de la nuit. L'armée israélienne a déclaré qu'elle avait la confirmation que neuf Palestiniens avaient été tués par ses forces. Tous étaient des combattants. Les bureaux et les entreprises de toute la Cisjordanie occupée devraient fermer mardi, en réponse aux appels à la grève générale pour protester contre l'opération, que l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas a qualifiée de "crime de guerre". Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir évacué 500 familles, soit environ 3 000 personnes, du camp, où quelque 14 000 personnes vivent sur moins d'un demi-kilomètre carré et qui est l'un des points névralgiques de la vague de violence qui balaie la Cisjordanie occupée depuis plus d'un an. Les organisations humanitaires ont appelé Israël à garantir l'accès de l'aide humanitaire. Les États-Unis ont déclaré lundi qu'ils respectaient le droit d'Israël à se défendre, mais qu'il convenait d'éviter les pertes civiles. Les Nations unies ont déclaré que toutes les opérations militaires devaient respecter le droit international. Des centaines de combattants du Jihad islamique, du Hamas et du Fatah vivent dans le camp, qui a été fortifié par une série d'obstacles et de postes de surveillance pour contrer les raids réguliers de l'armée. Lundi, des bulldozers israéliens ont labouré les rues du camp pour détruire des engins explosifs improvisés, coupant l'approvisionnement en eau et en électricité, bien que les responsables israéliens aient déclaré qu'ils s'efforceraient de rétablir les services. Mardi, l'armée a déclaré que la police des frontières avait trouvé un puits souterrain utilisé pour stocker des explosifs dans le camp de réfugiés et avait démantelé deux postes d'observation.