L'Enquête sur les fuites de documents classifiés : Discord coopère

Cette déclaration intervient alors que l'on continue de s'interroger sur l'auteur de la fuite, sur l'authenticité des documents et sur la fiabilité des évaluations des services de renseignement qu'ils contiennent. Les documents, qui portent des marques indiquant qu'ils sont hautement confidentiels, ont donné lieu à une série d'articles sur la guerre en Ukraine, les manifestations en Israël et la manière dont les États-Unis surveillent leurs amis et leurs ennemis.

La source des documents n'est pas publiquement connue, mais un rapport du site d'investigation Bellingcat a permis de retracer leur première apparition sur Discord, une plateforme de communication populaire auprès des joueurs.

La déclaration de Discord suggère qu'il était déjà en contact avec les enquêteurs.

"En ce qui concerne la violation apparente de documents classifiés, nous coopérons avec les forces de l'ordre", indique le communiqué. "Comme cela reste une enquête active, nous ne pouvons pas fournir d'autres commentaires en temps utile".

Le Federal Bureau of Investigation n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bien que les documents n'aient attiré l'attention que récemment, Bellingcat a déclaré avoir trouvé des preuves qu'au moins certains des fichiers circulaient sur les médias sociaux depuis mars ou même janvier.

Bellingcat a cité des utilisateurs de Discord qui, selon elle, ont donné des informations similaires sur la provenance des documents, mais a averti qu'elle n'était pas en mesure de vérifier de manière indépendante toutes les informations qu'ils ont partagées.

Reuters n'a pas pu immédiatement corroborer les informations de Bellingcat ; les tentatives pour joindre d'anciens membres du serveur via le site de médias sociaux Reddit et d'autres serveurs sur Discord n'ont pas été couronnées de succès dans l'immédiat.