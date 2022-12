L'ONU demande à la Cour mondiale de se prononcer sur l'occupation israélienne

Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est - des zones que les Palestiniens veulent pour un État - lors d'une guerre en 1967. Il s'est retiré de Gaza en 2005, mais, avec l'Égypte voisine, il contrôle les frontières de l'enclave.

La CIJ, dont le siège est à La Haye, également connue sous le nom de Cour mondiale, est la plus haute juridiction de l'ONU traitant des différends entre États. Ses décisions sont contraignantes, bien que la CIJ n'ait pas le pouvoir de les faire appliquer.

La demande d'un avis de la Cour sur l'occupation par Israël des territoires palestiniens a été formulée dans une résolution adoptée par l'Assemblée générale avec 87 voix en faveur. Israël, les États-Unis et 24 autres membres ont voté contre, tandis que 53 se sont abstenus.

"Aucune instance internationale ne peut décider que le peuple juif est un 'occupant' dans sa propre patrie. Toute décision d'un organe judiciaire qui reçoit son mandat de l'ONU, moralement faillie et politisée, est totalement illégitime", a déclaré l'ambassadeur israélien aux Nations unies, Gilad Erdan, dans une déclaration précédant le vote.

L'ancien Premier ministre israélien Yair Lapid - qui a été remplacé jeudi par Benjamin Netanyahu - a exhorté le mois dernier les dirigeants du monde entier à s'opposer à cette démarche, affirmant que porter l'affaire devant les tribunaux ne ferait que "faire le jeu des extrémistes".

Le groupe islamiste Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 après une brève guerre civile avec des rivaux palestiniens plus modérés. Depuis, le Hamas et Israël ont mené trois guerres à Gaza.

L'Assemblée générale des Nations unies a demandé à la CIJ de donner un avis consultatif sur les conséquences juridiques de "l'occupation, la colonisation et l'annexion par Israël ... y compris les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l'adoption par Israël de lois et de mesures discriminatoires connexes".

La résolution des Nations unies demande également à la CIJ de donner son avis sur la manière dont ces politiques et pratiques "affectent le statut juridique de l'occupation" et sur les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les pays et les Nations unies.

La CIJ s'est prononcée pour la dernière fois sur le conflit entre Israël et les Palestiniens en 2004, lorsqu'elle a jugé qu'une barrière de séparation israélienne était illégale. Israël a rejeté cette décision, accusant la cour d'être politiquement motivée.