L'école de Harvard fait volte-face et accordera une bourse à un défenseur des droits de l'homme

L'année dernière, le Carr Center for Human Rights Policy de l'école a contacté Kenneth Roth, qui a été directeur exécutif de HRW de 1993 à 2022, et s'est mis d'accord sur les conditions d'une bourse, selon Roth et le Carr Center. La bourse était soumise à l'approbation du doyen de la Kennedy School, Douglas Elmendorf.

Kathryn Sikkink, universitaire spécialiste des droits de l'homme à la Kennedy School, a déclaré au magazine The Nation au début du mois qu'Elmendorf lui avait dit qu'il avait rejeté la nomination en raison de ce qu'il appelait le "parti pris anti-israélien" de HRW.

Dans un courriel adressé à la communauté jeudi, partagé par un porte-parole de la Harvard Kennedy School, Elmendorf a déclaré qu'il pensait avoir fait une erreur.

"Dans le cas de M. Roth, je crois maintenant que j'ai fait une erreur dans ma décision de ne pas le nommer comme Fellow à notre Carr Center for Human Rights... Nous allons proposer à M. Roth de devenir membre. J'espère que notre communauté pourra bénéficier de sa profonde expérience dans un large éventail de questions relatives aux droits de l'homme", a déclaré M. Elmendorf.

La décision de ne pas accorder de bourse à Roth, rapportée en premier lieu par The Nation, a suscité des critiques de la part de certains anciens élèves, de l'American Civil Liberties Union et de HRW lui-même. Le groupe de défense de la liberté d'expression PEN America a déclaré que la décision "soulève de sérieuses questions sur la crédibilité du programme de Harvard lui-même."

Dans son e-mail, Elmendorf a déclaré que sa décision antérieure de ne pas accorder la bourse n'avait pas été influencée par des donateurs ou "prise pour limiter le débat à la Kennedy School sur les droits de l'homme dans n'importe quel pays."

Roth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters jeudi.

La semaine dernière, il a déclaré à Reuters qu'il pensait que la décision avait été prise pour éviter de contrarier les riches donateurs de l'école qui soutiennent Israël, et a appelé la Kennedy School à "réaffirmer son engagement envers la liberté académique."

Certains groupes pro-Israël, y compris des organisations juives importantes aux Etats-Unis comme l'American Jewish Committee, ont déclaré que HRW et d'autres groupes de défense des droits ont fait preuve de partialité à l'encontre d'Israël dans leurs rapports, notamment en qualifiant d'"apartheid" le traitement des Palestiniens et l'occupation militaire israélienne de la Cisjordanie qui dure depuis des décennies, comme l'a fait HRW en 2021.