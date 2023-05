L'économie israélienne a ralenti moins que prévu au premier trimestre 2023 en raison d'un investissement industriel important et, avec une forte inflation, devrait maintenir la pression sur les décideurs politiques pour freiner la hausse des prix.

Le produit intérieur brut a augmenté de 2,5 % en rythme annuel au cours de la période janvier-mars par rapport aux trois mois précédents, a déclaré le Bureau central des statistiques à l'adresse http://content.reuters.com/auth-server/content/tag:reuters.com,2023:newsml_RC2F40A2TMDP:1092978338/tag:reuters.com,2023:binary_RC2F40A2TMDP-BASEIMAGE?action=download&mediatype=picture&mex_media_type=picture&token=MqYULLtbgkOnMvxSBRZ9AQZ6an7AoKYrImvrSv5CoSE%3Did mardi. Un sondage Reuters auprès des analystes prévoyait une hausse de 1,8 %.

La croissance du premier trimestre s'est ralentie par rapport aux 5,3% du quatrième trimestre, non révisés par rapport à l'estimation précédente.

"Ce chiffre soutient une augmentation de 0,25 la semaine prochaine, également après le chiffre élevé de l'IPC en avril", a déclaré Jonathan Katz, économiste en chef chez Leader Capital Markets.

La Banque d'Israël décidera des taux d'intérêt le 22 mai.

Avec une inflation obstinément élevée, en partie due à un shekel plus faible, la banque centrale a augmenté les taux plus que prévu - à 4,5 % contre 0,1 % en avril 2022.

Les données de lundi ont montré que le taux d'inflation annuel est resté stable à 5 % en avril, alors que les prévisions tablaient sur une baisse à 4,7 %.

L'économie israélienne a augmenté de 6,5 % en 2022 et devrait croître de 2,5 % en 2023, selon la Banque d'Israël et le Fonds monétaire international (FMI).

Le ministère des Finances a réduit mardi ses prévisions de croissance pour 2023 de 3 % à 2,7 % et a déclaré que le ralentissement réduirait les recettes fiscales cette année de 5,3 milliards de shekels (1,5 milliard de dollars).

Il a déclaré que les nouvelles prévisions prennent en compte les retombées de l'incertitude sur le plan de refonte judiciaire du gouvernement, qui a été suspendu en raison de la forte pression politique et publique et au milieu d'une forte baisse des investissements étrangers dans les entreprises technologiques qui a affaibli le shekel à un plus bas de trois ans par rapport au dollar.

Certains analystes avertissent que le budget de l'État pour 2023 et 2024, qui doit être approuvé d'ici la fin du mois, ne fait pas assez pour encourager la croissance.

Au premier trimestre, les investissements en actifs fixes ont augmenté de 14,7 %, bien que les exportations aient chuté de 3,5 % et que les dépenses privées aient baissé de 1,7 %.

Le PIB par habitant a augmenté de 0,1 % au cours des trois premiers mois de l'année.

Le shekel est resté stable à 3,66 pour un dollar, tandis que les indices boursiers de Tel Aviv sont restés pratiquement inchangés.

(1 dollar = 3,6280 shekels)