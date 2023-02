L'envoyé américain dit à Netanyahu qu'il faut "freiner" les changements judiciaires

Depuis des semaines, Israël est en émoi devant le projet du gouvernement de droite dure de M. Netanyahou d'apporter des changements au système judiciaire, ce qui, selon les critiques, met en danger les freins et contrepoids démocratiques du pays.

Le parlement israélien pourrait tenir lundi le premier de trois votes sur un projet de loi qui augmenterait l'influence du gouvernement dans la sélection des juges tout en fixant des limites au pouvoir de la Cour suprême d'annuler des lois ou de statuer contre l'exécutif.

"Nous disons au Premier ministre, comme je le dis à mes enfants, de freiner, de ralentir, d'essayer d'obtenir un consensus, de rassembler les parties", a déclaré l'ambassadeur Tom Nides au podcast The Axe Files de CNN, publié tard samedi.

Si Nides a souligné qu'Israël avait le soutien des États-Unis en matière de sécurité et aux Nations Unies, il a également déclaré que l'espoir déclaré de Netanyahou de nouer des liens diplomatiques avec l'Arabie saoudite ou de traiter le programme nucléaire iranien, était en jeu.

"Le Premier ministre veut faire de grandes choses, d'accord ? Il nous dit qu'il veut faire de grandes choses", a déclaré Nides. "Je lui ai dit, au Premier ministre, une centaine de fois, que nous ne pouvons pas consacrer du temps à des choses sur lesquelles nous voulons travailler ensemble si votre arrière-cour est en feu."

Netanyahu a parlé des frictions en Israël lors d'une réunion hebdomadaire du cabinet, bien qu'il n'ait pas fait référence spécifiquement aux commentaires de Nides.

"Je suis heureux de décevoir nos ennemis et aussi de rassurer nos amis - Israël était et restera une démocratie forte et dynamique. Une démocratie indépendante", a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a eu un point de vue plus controversé sur Nides, déclarant au radiodiffuseur public Kan : "Je dis à l'ambassadeur américain : "Freinez. Occupez-vous de vos affaires. Vous n'êtes pas souverain ici pour discuter de réformes judiciaires. Nous sommes heureux de discuter avec vous de questions diplomatiques et de sécurité, mais respectez notre démocratie."

Avertissant qu'Israël est au bord d'un "effondrement constitutionnel et social", le président Isaac Herzog tente de réunir le gouvernement et l'opposition pour qu'ils se mettent d'accord sur des réformes judiciaires et gèlent la législation sur le plan actuel, dont les sondages successifs ont montré qu'il bénéficie d'un soutien relativement faible et qui a déclenché des manifestations dans tout le pays.

M. Netanyahu, qui est jugé pour des faits de corruption qu'il nie, a déclaré que les changements étaient nécessaires pour rétablir l'équilibre entre le gouvernement, la Knesset et le pouvoir judiciaire, que certains membres de sa coalition accusent d'élitisme et d'outrepasser ses pouvoirs d'ingérence dans la sphère politique.