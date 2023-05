La Banque d'Israël a augmenté les taux d'intérêt de référence à leur plus haut niveau depuis 2006 lundi, citant une inflation élevée et un marché du travail tendu, et a déclaré que les données à venir détermineraient si elle les augmentera davantage.

La banque centrale a augmenté le taux directeur pour la dixième réunion consécutive, passant de 4,5 % à 4,75 %. Les 15 économistes interrogés par Reuters avaient prévu cette décision, certains estimant qu'il pourrait s'agir de la dernière.

Malgré le cycle de resserrement brutal et les signes d'une certaine modération économique, le taux d'inflation annuel d'Israël s'est élevé à 5 % en avril, soit près de son plus haut niveau depuis 14 ans et bien au-delà de la fourchette cible de 1 % à 3 % fixée par le gouvernement, ce qui a suscité la colère du public mais a fait grimper les bénéfices des banques.

Le gouverneur adjoint Andrew Abir a déclaré que la banque centrale a été poussée à augmenter les taux d'intérêt plus qu'elle ne l'espérait ces derniers mois en raison du plan de réforme judiciaire du gouvernement qui a alimenté l'incertitude politique, suscité de vives critiques dans le pays et à l'étranger et augmenté la prime de risque d'Israël, entraînant un affaiblissement du shekel et une hausse de l'inflation.

Sans la dépréciation du shekel cette année, "l'inflation se situerait probablement autour de 4 % plutôt que de 5 %", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que sans la série de hausses de taux, l'inflation aurait été plus proche de 7 %.

Les décideurs politiques s'attendent à ce que le taux d'inflation reste autour de 5 % en mai, mais envisagent un assouplissement par la suite, a déclaré M. Abir.

"Toutes les options sont ouvertes", a déclaré M. Abir. "Vous pouvez voir une situation où l'inflation commence à baisser et où l'on peut penser que le resserrement monétaire est pratiquement terminé. Nous pouvons voir une situation où les données sont fortes ... et penser que nous avons besoin d'un nouveau resserrement monétaire".

"Nous avons fait le plus gros du travail", a-t-il ajouté. "Les négociations sur la réforme judiciaire joueront un rôle important dans ce qui se passera sur les marchés et dans la prime de risque d'Israël. Si nous parvenons à un compromis largement accepté, ce sera un bon résultat pour l'économie israélienne et cela nous permettra de ne pas avoir à resserrer davantage la politique monétaire".

La prochaine décision de la banque centrale concernant les taux d'intérêt sera prise le 10 juillet.

"Une nouvelle hausse des taux en juillet semble probable, à moins que l'inflation ne surprenne à la baisse ou que le shekel ne se raffermisse", a déclaré Jonathan Katz, économiste en chef chez Leader Capital Markets.

Depuis la dernière décision sur les taux, début avril, le shekel s'est affaibli de 1,5 % par rapport au dollar. Il était en baisse de 0,4 % par rapport au dollar après la décision de lundi.

M. Abir a minimisé l'idée d'une intervention pour stimuler le shekel : "Il est clair que le taux d'intérêt doit être le premier et le principal outil que nous utilisons.

L'économie israélienne a connu une croissance annualisée de 2,5 % au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, et la croissance en 2023 devrait se réduire à 2,5 % par rapport à 6,5 % l'année dernière.