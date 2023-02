La Jordanie accueille des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens

par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN, 26 février (Reuters) - La Jordanie accueillera dimanche des pourparlers entre responsables israéliens et palestiniens afin d'éviter une flambée des violences avant le ramadan, mois sacré chez les musulmans et période propice à des violences par le passé, ont annoncé des responsables.

Le coordonnateur de la Maison blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, participera également à la réunion de dimanche, qui se tiendra à Aqaba, port du sud de la Jordanie.

Les hauts responsables israéliens et palestiniens en charge des questions de sécurité se retrouveront à la table des négociations pour la première fois depuis plusieurs années.

Les discussions se tiennent dans le cadre des efforts diplomatiques entrepris par la Jordanie, les Etats-Unis et l'Egypte pour rétablir le calme en Israël et dans les territoires palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie, ont indiqué les responsables, qui préfèrent conserver l'anonymat.

La réunion vise à donner l'espoir d'un avenir politique aux Palestiniens, a déclaré à Reuters un haut responsable jordanien, ajoutant que si ces objectifs étaient atteints, "ils seront visibles sur place".

Les affrontements entre forces israéliennes et militants palestiniens se sont multipliés ces derniers mois, faisant craindre une nouvelle flambée de violence dans la région.

Des affrontements ont opposé ces dernières années la police israélienne et des Palestiniens près de la mosquée Al Aksa, dans la Vieille Ville de Jérusalem, lors du ramadan, qui coïncidait avec les fêtes de la Pâque juive et de la Pâques chrétienne.

(Reportage Suleiman Al-Khalidi; version française Camille Raynaud)