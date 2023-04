Le Likoud de Benjamin Netanyahou s'effondre dans un sondage local

Au milieu d'une bataille qui divise sur les plans de renforcement du contrôle de la Cour suprême, que le gouvernement a été forcé de suspendre, et de l'escalade de la violence avec les Palestiniens, le sondage pour Channel 13 News a montré que plus de deux tiers des électeurs désapprouvent la performance de M. Netanyahou dans son mandat.

Il indique que son parti conservateur, le Likoud, obtiendrait 20 sièges sur les 120 que compte le parlement israélien, contre 32 en novembre dernier, et que sa coalition religieuse-nationaliste ne parviendrait pas à obtenir la majorité, avec 46 sièges, contre 64.

Si les élections avaient lieu aujourd'hui, la liste de centre-droit de l'ancien ministre de la défense Benny Gantz arriverait en tête avec 29 sièges, suivie par le parti centriste de Yair Lapid avec 21 sièges, selon l'enquête menée par Camil Fuchs.

Interrogés sur la performance de M. Netanyahu en tant que premier ministre, 71 % des 699 personnes interrogées ont répondu qu'elle n'était "pas bonne" et 20 % qu'elle était "bonne", a rapporté Channel 13 News.

Boaz Bismuth, du Likoud, a rejeté l'enquête.

"Il y a eu un sondage étonnant et très, très fiable le 1er novembre, je m'y fie toujours", a-t-il déclaré à Army Radio lundi, faisant référence aux dernières élections nationales, qui ont permis de sortir d'une impasse politique après cinq élections en moins de quatre ans.

Le gouvernement de droite dure de M. Netanyahu s'est engagé à réformer le système judiciaire, mais a suspendu la législation pour permettre des discussions de compromis avec les partis d'opposition après des semaines de manifestations dans tout le pays.

Les partisans de cette réforme affirment qu'elle rétablira l'équilibre entre les différentes branches du gouvernement. Les détracteurs de ce projet estiment qu'il affaiblira les tribunaux et conférera un pouvoir débridé au gouvernement.

Ces manifestations interviennent au cours d'une année marquée par une escalade de la violence israélo-palestinienne, au cours de laquelle plus de 250 Palestiniens et au moins 42 Israéliens et étrangers ont été tués.

Les raids de la police israélienne dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa la semaine dernière ont déclenché des tirs de roquettes sur Israël, qui ont été contrés par des frappes israéliennes sur des sites à Gaza, au Sud-Liban et en Syrie.

L'enceinte d'Al-Aqsa - sacrée pour les musulmans et les juifs, qui la connaissent sous le nom de Mont du Temple - se trouve à Jérusalem-Est, annexée par Israël après la guerre israélo-arabe de 1967.