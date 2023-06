Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a prédit lundi un "rôle énorme" pour Israël dans la réduction des risques liés à l'intelligence artificielle, alors même que le pays débat de l'opportunité et de la manière de réglementer la technologie qui sous-tend le ChatGPT.

M. Altman est l'une des voix les plus en vue du monde de la technologie, qui exhorte les gouvernements à élaborer rapidement des réglementations pour garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle.

Après avoir sillonné l'Europe le mois dernier pour rencontrer des parlementaires et des dirigeants nationaux afin de discuter des perspectives et des menaces de l'IA, Altman prévoit maintenant de se rendre en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Inde et en Corée du Sud - tout cela cette semaine.

Il se trouve actuellement en Israël, qu'une étude de l'université de Stanford classe parmi les cinq premiers pays pour l'importance de ses systèmes d'apprentissage automatique et la concentration de ses compétences en matière d'IA. "J'ai été très encouragé, au cours de ce voyage autour du monde, de rencontrer des dirigeants du monde entier, de voir la réflexion, l'attention et l'urgence de trouver des moyens d'atténuer ces risques énormes", a déclaré M. Altman lors d'une réunion avec le président israélien Isaac Herzog. "L'énergie déployée pour tirer parti de la technologie et de ses avantages est fantastique à voir, et je suis sûr qu'Israël jouera un rôle important. Le développement rapide et la popularité de l'IA générative depuis qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé ChatGPT l'année dernière incitent les parlementaires mondiaux à formuler des lois pour répondre aux préoccupations de sécurité liées à la technologie. L'Union européenne avance à grands pas avec son projet de loi sur l'IA, qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l'année, tandis que les États-Unis préfèrent adapter les lois existantes à l'IA plutôt que d'en créer de nouvelles. La Grande-Bretagne souhaite également éviter une législation trop contraignante qui pourrait étouffer l'innovation. "Israël - comme la Grande-Bretagne et, dans une large mesure, comme le Canada - se situe à l'extrémité américaine du spectre", a déclaré à Reuters Ziv Katzir, directeur de la planification nationale de l'IA à l'Autorité israélienne de l'innovation. "Il travaille sur cette question depuis environ 18 mois, afin de trouver un juste équilibre entre l'innovation et la préservation des droits de l'homme et des garanties civiques.

Israël a publié en octobre un projet de politique de l'IA de 115 pages et recueille les réactions du public avant de prendre une décision finale.