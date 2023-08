Bank Hapoalim, le plus grand prêteur d'Israël, a rapporté une augmentation de 43% de son bénéfice trimestriel lundi, stimulé par un bond des revenus de financement dans un contexte d'inflation et de taux d'intérêt élevés qui ont plus que compensé une hausse des provisions contre les défauts de paiement des prêts.

Hapoalim, la plus grande banque du pays en termes de crédit au public, a déclaré avoir gagné 1,92 milliard de shekels (515 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre, contre 1,34 milliard un an plus tôt. Cela s'est traduit par un rendement des capitaux propres de 15,8 %.

Le revenu net d'intérêt a augmenté de 35% pour atteindre 4,3 milliards de shekels, alors que la banque a enregistré une provision pour pertes de crédit de 579 millions de shekels, en hausse par rapport à la provision de 91 millions de shekels pour la période avril-juin 2022.

Hapoalim, dont le portefeuille de crédit a augmenté de 7,6% au cours de l'année écoulée, a déclaré qu'elle verserait un dividende de 769 millions de shekels pour le deuxième trimestre, soit 40% du revenu net trimestriel. (1 $ = 3,7311 shekels) (Reportage de Steven Scheer ; Rédaction de Subhranshu Sahu)