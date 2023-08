(Alliance News) - MTI Wireless Edge Ltd a annoncé mardi un bénéfice légèrement plus élevé pour le premier semestre 2023.

La société de technologie de communication et de radiofréquence basée à Rosh-Ha'Ayin, en Israël, a déclaré qu'au cours des six premiers mois de 2023, le bénéfice avant impôts a augmenté à 2,1 millions de dollars, contre 2,0 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a légèrement diminué, passant de 22,7 millions USD à 22,4 millions USD.

"La division Antennes a bénéficié de l'augmentation des ventes dans le domaine de la défense et cette tendance devrait se poursuivre au second semestre et au-delà. Cela a permis de compenser le ralentissement du marché commercial et, dans l'ensemble, la division a augmenté ses revenus de 3 % et le bénéfice d'exploitation de ce segment a augmenté de manière significative", a déclaré la société.

Le président-directeur général, Moni Borovitz, a déclaré : "Notre stratégie de diversification continue de porter ses fruits : "Notre stratégie de diversification continue à soutenir les performances positives globales de l'entreprise".

Le coût des ventes a baissé de 3,2 %, passant de 15,7 millions USD à 15,2 millions USD.

En ce qui concerne l'avenir, MTI Wireless a déclaré : "Nous nous attendons à ce que les ventes liées à la défense se poursuivent : "Nous nous attendons à ce que les ventes liées à la défense continuent d'être un moteur de croissance, parallèlement à l'amélioration des ventes commerciales à mesure que les taux d'intérêt se normalisent. Enfin, nous sommes fermement convaincus que nos revenus provenant de la 5G augmenteront progressivement dans les années à venir. MTI est donc bien placée pour croître et offrir des rendements attrayants aux actionnaires".

Les actions de MTI Wireless ont chuté de 5,2 % à 40,30 pence chacune mardi matin à Londres.

