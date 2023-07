Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a appelé à un consensus politique en Israël mardi lors d'un appel avec son homologue israélien, dernier signe en date des tensions entre les alliés au sujet d'une réforme du système judiciaire israélien qui a déclenché d'importantes manifestations.

Le parlement israélien a ratifié un premier projet de loi visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême, malgré des mois d'agitation interne autour de cette proposition et les appels des États-Unis et d'autres pays à attendre et à négocier avec l'opposition.

Les manifestations pourraient avoir un impact sur l'armée israélienne. Les leaders de la contestation citent le nombre croissant de réservistes militaires qui déclarent qu'ils ne se présenteront plus au travail si le gouvernement poursuit ses projets de réforme judiciaire.

D'anciens hauts gradés israéliens ont averti que l'état de préparation à la guerre d'Israël, avec des ennemis arabes et iraniens disséminés dans tout le Moyen-Orient, pourrait être menacé.

"M. Austin a souligné que les États-Unis étaient convaincus qu'un large consensus par le biais d'un dialogue politique, en particulier dans les semaines et les mois à venir, constituait un élément essentiel d'une démocratie résistante", a indiqué le Pentagone dans un compte rendu de l'appel.

Le communiqué n'aborde pas directement les protestations des réservistes israéliens, et la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a refusé de dire, lors d'une conférence de presse, si M. Austin avait fait part de ses préoccupations concernant l'impact sur l'état de préparation militaire israélien.

Elle a également refusé de s'étendre sur les commentaires de M. Austin concernant la violence des colons en Israël.

Selon un communiqué du Pentagone, M. Austin a exhorté le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, "à s'attaquer à la violence des colons extrémistes à l'encontre des civils palestiniens".

La Maison Blanche a qualifié lundi de "malheureux" le fait que le Parlement israélien ait ratifié une partie de la réforme judiciaire contestée du Premier ministre Benjamin Netanyahu.