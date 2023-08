Le ministre israélien de l'énergie a déclaré mercredi qu'une plus grande partie des réserves de gaz naturel du pays devrait être destinée à l'exportation, dans un contexte de regain d'intérêt pour l'exploration offshore et de débat sur la question de savoir si le gaz devrait être conservé pour l'usage domestique.

D'énormes gisements de gaz ont été découverts au cours des 15 dernières années au large de la côte méditerranéenne d'Israël, mais le gouvernement, afin de s'assurer que le marché local dispose d'une quantité suffisante à l'avenir, a fixé des limites à la quantité de gaz pouvant être vendue à l'étranger.

La question fait l'objet d'un vif débat depuis des années et a été ravivée le mois dernier lorsque le directeur du budget israélien a averti que le pays risquait d'exporter trop de gaz, ce qui mettrait en péril la sécurité énergétique.

En 2022, les entreprises énergétiques israéliennes ont produit 21,29 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz naturel, dont seulement 9,21 mmc ont été exportés. Les exportations étaient destinées à l'Égypte et à la Jordanie.

Israël se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins en matière d'énergie.

Il souhaite doubler sa production de gaz dans les années à venir et s'ouvrir à de nouveaux marchés, notamment l'Europe, qui est à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Ce mois-ci, le ministère de l'énergie a vendu aux enchères quatre zones d'exploration à des groupes comprenant un total de neuf entreprises, dont cinq nouvelles sur le marché israélien.

Mais sans un meilleur accès aux acheteurs étrangers, et compte tenu de la petite taille du marché israélien, les entreprises hésiteront probablement à faire les investissements nécessaires pour augmenter la production.

"Notre capacité à exporter du gaz, de manière contrôlée, comme je l'ai dit, est une arme diplomatique formidable qui renforce la position d'Israël dans la région et dans le monde", a déclaré le ministre de l'énergie, Israël Katz, lors d'une visite de la plate-forme gazière Leviathan.

Leviathan est le plus grand gisement du pays. Les partenaires du projet - l'opérateur Chevron et les sociétés israéliennes NewMed Energy et Ratio Energies - souhaiteraient porter la production de 12 milliards de m3 à 21 milliards de m3 par an.

"Si nous prenons en compte l'aspect économique (...) et les avantages diplomatiques liés au renforcement de la position d'Israël, il est certain que nous devons prendre la décision d'augmenter les exportations de gaz, en fonction de la quantité nécessaire", a déclaré M. Katz, sans donner de chiffres précis. (Reportage d'Ari Rabinovitch, édition de Marguerita Choy)