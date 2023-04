Le parti au pouvoir en Indonésie a soutenu vendredi un gouverneur de province, Ganjar Pranowo, comme candidat à l'élection présidentielle de 2024.

M. Ganjar, gouverneur de l'une des provinces les plus peuplées d'Indonésie, Java Centre, est opposé à l'ancien gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, et à l'ancien commandant des forces spéciales, Prabowo Subianto, dans ce qui devrait être une course très disputée pour diriger la troisième plus grande démocratie du monde.

L'annonce a été faite lors d'un événement retransmis en direct par l'ancienne présidente Megawati Sukarnoputri, chef du Parti démocratique indonésien de lutte (PDIP), qui détient le plus grand nombre de sièges au parlement et dirige la coalition au pouvoir.

Cette élection met fin à des mois d'incertitude politique après que certains hauts responsables du gouvernement ont suggéré que le très populaire président sortant, Joko Widodo, devrait prolonger son mandat au-delà des deux mandats autorisés par la constitution.

Les manœuvres juridiques de plusieurs partis politiques obscurs pour tenter de retarder l'élection ont aggravé les inquiétudes.

Gouverneur du centre de Java depuis 2013, M. Ganjar fait partie d'une génération de dirigeants provinciaux n'appartenant pas à l'élite politique indonésienne, qui ont bâti leur base électorale sur un palmarès de réformes, d'efficacité et de transparence.

Mais M. Ganjar a vu sa popularité chuter ce mois-ci après avoir soutenu l'appel d'un autre gouverneur visant à empêcher Israël de participer à la Coupe du monde des moins de 20 ans du mois prochain, que l'Indonésie, à majorité musulmane, devait accueillir.

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a par la suite baissé le rideau sur l'organisation de la Coupe du monde, laissant les supporters et les joueurs consternés.

L'Indonésie n'a pas de liens officiels avec Israël et soutient depuis longtemps la solution des deux États dans le conflit israélo-palestinien.

Après l'incident, un sondage réalisé par Indikator Politik et publié en avril a montré que Prabowo, deux fois battu, avait pris cinq points d'avance sur Ganjar.

Le sondage montrait que Prabowo était soutenu par 32 % des personnes interrogées, tandis que Ganjar et Anies obtenaient respectivement 28 % et 22 %.