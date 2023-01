Le principal collaborateur de Biden prévoit un voyage en Israël alors que la coalition de droite prend le pouvoir -source

Les réunions en Israël auront lieu alors que la nouvelle alliance de Netanyahu avec les ultra-nationalistes inquiète les responsables de la Maison Blanche quant aux perspectives d'aggravation des relations d'Israël avec les Palestiniens. Lundi, les forces israéliennes ont tué deux militants palestiniens lors d'affrontements près de la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, selon des sources palestiniennes.

M. Biden s'efforce également de trouver un terrain d'entente avec le nouveau gouvernement israélien sur une approche des négociations nucléaires iraniennes qui sont dans l'impasse et a réévalué l'alliance de Washington avec l'Arabie saoudite.

Jeudi, M. Biden a déclaré qu'il était impatient de travailler avec M. Netanyahu, qu'il a appelé "mon ami depuis des décennies", et s'est engagé "à soutenir la solution à deux États et à s'opposer aux politiques qui mettent en danger sa viabilité ou qui sont en contradiction avec nos intérêts et nos valeurs mutuels."

Les dates des rencontres de M. Sullivan n'ont pas encore été fixées, a déclaré le responsable de l'administration, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.