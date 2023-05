Les supérieurs du garde national de l'air américain accusé d'avoir divulgué des secrets militaires lui ont proposé une formation dans le domaine du renseignement, même après l'avoir réprimandé à deux reprises pour sa manipulation d'informations classifiées, selon un mémo divulgué cette semaine par les avocats du ministère américain de la justice.

Avant son arrestation en avril pour espionnage, Jack Douglas Teixeira, 21 ans, s'est vu proposer une formation polyvalente en tant qu'"analyste de fusion", une spécialité de l'armée de l'air qui détermine la valeur et les implications des renseignements recueillis.

Cette proposition, que Teixeira a déclinée, a été faite après que ses supérieurs l'ont soupçonné d'avoir ignoré un ordre de cessation et de désistement donné un mois plus tôt "sur la plongée profonde dans les informations de renseignement", selon un mémo de l'armée de l'air daté du 27 octobre et déposé dans son dossier judiciaire.

Teixeira comparaîtra vendredi devant un tribunal fédéral, où un juge devrait décider s'il peut être remis en liberté dans l'attente de son procès pour violation de la loi sur l'espionnage (Espionage Act). Le FBI a arrêté Teixeira le 13 avril à son domicile dans le Massachusetts.

En tant qu'aviateur subalterne, Teixeira avait largement accès à des secrets militaires au sein de la 102e escadre de renseignement de la Garde nationale aérienne du Massachusetts.

En septembre, l'un de ses supérieurs l'a vu prendre des notes sur des informations classifiées et glisser un morceau de papier dans sa poche. Il a reçu un avertissement et a été de nouveau réprimandé un mois plus tard après avoir posé des questions détaillées lors d'une réunion d'information, selon le ministère de la justice.

Les avocats du ministère de la justice soutiennent qu'on ne peut pas faire confiance à Teixeira pour vivre avec son père. Lors d'une audience de détention le mois dernier, l'assistante du procureur Nadine Pellegrini a déclaré au juge qu'il serait difficile d'imaginer que Teixeira ne chercherait pas à se mettre à la disposition d'autres personnes souhaitant obtenir les informations secrètes qu'il est accusé d'avoir volées.

Même après ses avertissements de l'année dernière, Teixeira s'est vanté en ligne au début du mois de janvier qu'il avait un large accès à des informations top secrètes.

"J'ai des informations sur Israël, la Palestine, la Syrie, l'Iran et la Chine", a déclaré Teixeira sur les médias sociaux, selon les procureurs. Un mois plus tôt, il avait déclaré au groupe de médias sociaux : "Tout ce que je vous ai dit, je ne suis pas censé le faire."