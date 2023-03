Les États-Unis exhortent les dirigeants israéliens à trouver un compromis

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé le ministre de la Défense Yoav Gallant dimanche, un jour après que ce dernier ait rompu les rangs avec le gouvernement et demandé l'arrêt d'un projet très contesté de refonte du système judiciaire.

"Nous continuons à demander instamment aux dirigeants israéliens de trouver un compromis dès que possible. Nous pensons que c'est la meilleure voie à suivre pour Israël et tous ses citoyens", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, dans un communiqué.

Quelque trois mois après son entrée en fonction, la coalition nationaliste et religieuse de M. Netanyahou a été plongée dans une crise en raison des divisions amères révélées par son projet phare de réforme du système judiciaire.

Ce projet renforcerait le contrôle politique sur les nominations judiciaires, en accordant à l'exécutif une plus grande liberté pour nommer les juges de la Cour suprême.

"Comme le président en a récemment discuté avec le Premier ministre Netanyahu, les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations entre les États-Unis et Israël", a déclaré M. Watson.

"Les sociétés démocratiques sont renforcées par des freins et des contrepoids, et les changements fondamentaux d'un système démocratique doivent être poursuivis avec la plus large base possible de soutien populaire.