Les actions des marchés émergents ont reculé lundi, le secteur immobilier chinois touchant son plus bas niveau depuis huit mois sur fond d'inquiétudes concernant la dette, tandis que les monnaies régionales ont reculé face à un dollar ferme en prévision d'une probable hausse des taux d'intérêt américains cette semaine.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a baissé de 0,3 %, entraîné par les valeurs sûres chinoises et les actions de Hong Kong.

Le secteur immobilier chinois est resté sous pression, chutant de 6,4 %, le promoteur immobilier Country Garden et la société de services immobiliers Country Garden Services Holdings ayant chuté de 8,7 % et 17,9 %, respectivement, en raison des inquiétudes persistantes liées à la dette.

Les opérateurs attendent avec impatience les signaux politiques d'une probable réunion du Politburo cette semaine, qui s'inscrit dans un contexte de croissance économique morose et d'agonie du secteur immobilier.

"Nous ne pensons pas que le sentiment des investisseurs changera tant que nous n'aurons pas de mesures concrètes... pour soutenir les ventes immobilières dans les villes de premier plan, des mesures pour alléger la pression sur les dettes des véhicules de financement des gouvernements locaux, et un soutien pour stimuler la consommation", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements, UBS Global Wealth Management.

L'analyste a toutefois fait remarquer que les marchés ne semblaient pas s'attendre à une réponse budgétaire de grande envergure.

L'indice MSCI des monnaies des pays émergents a perdu 0,1 %, le dollar augmentant en prévision d'une hausse probable de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi.

Les autres décisions importantes des banques centrales cette semaine comprennent celles de l'Europe et du Japon.

Le forint hongrois a augmenté de 0,2 % par rapport à l'euro alors que les traders attendent une décision sur le taux de référence mardi.

Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent à ce que le taux de dépôt à un jour soit assoupli de 100 points de base à 15 %, alors qu'une nouvelle faiblesse du taux de change pourrait potentiellement ralentir le rythme de l'assouplissement ou même l'interrompre.

Cependant, la couronne tchèque a atteint son point le plus bas contre l'euro depuis le début de l'année 2023 sur les attentes de baisse des taux dans la seconde moitié de l'année.

Dans le même temps, des rapports ont montré que les négociations sur le compromis judiciaire en Israël ont échoué. Cela intervient après que des manifestants se sont enchaînés devant le parlement israélien alors que le président menait une tentative de dernière minute pour obtenir un compromis sur la réforme judiciaire controversée du Premier ministre Benjamin Netanyahu avant un vote crucial à la Knesset.

Alors que les actions de Tel-Aviv ont chuté de 1 %, le shekel a fluctué par rapport au dollar.

Le rouble russe s'est raffermi par rapport à 91 contre le dollar, suite à la hausse des taux d'intérêt plus importante que prévu, les prix élevés du pétrole et les paiements d'impôts de fin de mois des exportateurs devant apporter un certain soutien à la monnaie.

Le rand sud-africain a perdu 0,5 % par rapport au billet vert, après avoir clôturé la semaine précédente en hausse, l'inflation étant revenue dans les limites de l'objectif et la banque centrale ayant suspendu ses hausses de taux.

Pendant ce temps, le Pakistan a augmenté ses tarifs d'électricité dans le cadre d'un accord avec le Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars, après que le prêteur ait souligné que les conditions de liquidité du secteur de l'électricité restaient aiguës, avec une accumulation d'arriérés.

Le Ghana et le Nigeria devraient détailler leurs décisions politiques respectivement lundi et mardi, les analystes de la Deutsche Bank s'attendant à ce que les taux soient maintenus dans les deux cas, malgré les risques significatifs pour l'inflation et les perspectives politiques. (Reportage d'Ankika Biswas ; Rédaction de Shailesh Kuber)