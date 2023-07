La hausse des valeurs technologiques chinoises a permis aux marchés émergents de se maintenir à flot lundi, les investisseurs évaluant les nouvelles données économiques et l'évolution des relations sino-américaines, tandis que le shekel a baissé avant la décision de politique monétaire du mois de juillet plus tard dans la journée.

Les prix à la production en Chine ont chuté à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans en juin, tandis que les prix à la consommation ont vacillé au bord de la déflation, ce qui a poussé les décideurs politiques à dévoiler de nouvelles mesures de relance.

Cependant, stimulé par une progression de 0,6 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong, l'indice MSCI des actions des pays émergents est resté stable avec une hausse de 0,2 %.

Alibaba Group et Tencent ont clôturé en hausse de 3,2 % et 0,7 %, respectivement, après que l'amende de 984 millions de dollars infligée par la Chine à Ant Group a marqué la fin de la répression réglementaire du secteur technologique, la filiale d'Alibaba ayant annoncé un rachat d'actions par la suite.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les réunions avec les hauts fonctionnaires chinois avaient été "directes" et "productives", contribuant à stabiliser les relations souvent difficiles entre les deux superpuissances.

Dans le même temps, l'indice MSCI des monnaies des pays émergents est resté stable, le shekel perdant 0,5 %.

Les analystes de Bank of America s'attendent à ce que la Banque d'Israël maintienne ses taux d'intérêt inchangés à 4,75 %, à la suite d'une surprise à la baisse des données sur l'inflation et d'un ralentissement économique.

Le rouble russe se dirigeait à nouveau vers les 92 marks contre le dollar, non loin d'un plus bas de plus de 15 mois après une chute déclenchée par la mutinerie armée avortée du mois dernier.

En Europe centrale et orientale, le forint hongrois s'est stabilisé face à l'euro après que S&P a confirmé la note "BBB-" de la Hongrie avec des perspectives stables, ce qui a rassuré les investisseurs dans un contexte de risques budgétaires.

Les données ont révélé que les ventes au détail de mai en République tchèque ont baissé en glissement annuel pour le 13ème mois consécutif, face aux discussions croissantes sur les réductions de taux dans les régions de l'ECO. La couronne tchèque est restée stable.

"Au second semestre, la croissance des salaires peut devenir positive en termes réels parce que la situation du marché du travail reste solide et que l'inflation ralentit. La consommation des ménages et la demande des consommateurs sont susceptibles de s'améliorer", a déclaré Marek Drimal, stratégiste principal pour la région CEEMEA à la Société Générale.

"Toutefois, cela n'empêchera pas la banque centrale d'entamer le cycle de réduction des taux. Nous nous attendons à ce que les réductions de taux commencent en septembre mais qu'elles soient relativement lentes.

Le leu roumain et le zloty polonais ont également évolué en dents de scie.

Les données ont montré que le taux de chômage de la Turquie a glissé à 9,5% en mai, tandis qu'une mesure désaisonnalisée de la sous-utilisation de la main-d'œuvre a diminué de 1,2 point de pourcentage à 22,5%.

Le ministre des finances Mehmet Simsek a déclaré dimanche que la Turquie prenait des mesures pour rétablir la discipline fiscale et contrôler le niveau du déficit budgétaire.

La lire était en baisse, s'établissant à 26,102 contre le dollar.

Le rand sud-africain a surmonté les pertes initiales et était en voie de gains au début d'une semaine au cours de laquelle des données locales sur l'industrie manufacturière et l'exploitation minière seront publiées.

Ailleurs, l'IPC urbain annuel de l'Égypte en juin a augmenté à un niveau record de 35,7%, l'agence de statistiques du pays CAPMAS a montré. Cette situation s'inscrit dans un contexte de pénurie de devises étrangères et de dévaluations répétées depuis mars 2022. (Reportage d'Ankika Biswas, édition d'Ed Osmond)