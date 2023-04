Vous trouverez ci-dessous une chronologie des bouleversements politiques survenus au Soudan ces dernières années, alors que le pays est secoué par des combats entre l'armée et le principal groupe paramilitaire :

19 décembre 2018 - Des centaines de personnes manifestent dans la ville d'Atbara, dans le nord du pays, contre la flambée des prix du pain. Les manifestations suscitées par une crise économique plus large se sont rapidement étendues à Khartoum et à d'autres villes. Les services de sécurité répondent par des gaz lacrymogènes et des tirs.

6 avril 2019 - Des centaines de milliers de manifestants entament un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Cinq jours plus tard, l'armée renverse et emprisonne le dirigeant autocratique Omar el-Béchir, mettant fin à son règne de trois décennies. Les manifestants poursuivent leur sit-in, exigeant le transfert du pouvoir aux civils.

3 juin 2019 - Les forces de sécurité décrochent le sit-in devant le quartier général de l'armée. Des médecins liés à l'opposition affirment que plus de 100 personnes ont été tuées lors de l'assaut.

17 août 2019 - Les groupes civils qui ont soutenu le soulèvement signent un accord pour partager le pouvoir avec l'armée pendant une période de transition menant à des élections. Plus tard dans le mois, Abdalla Hamdok, économiste et ancien fonctionnaire de l'ONU, est nommé à la tête d'un gouvernement.

31 août 2020 - Les autorités de transition concluent un accord de paix avec certains groupes rebelles de la région agitée du Darfour occidental et des régions méridionales du Kordofan méridional et du Nil Bleu, mais deux groupes clés refusent l'accord.

23 octobre 2020 - Le Soudan se joint à d'autres États arabes pour accepter de prendre des mesures visant à normaliser les liens avec Israël dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. Moins de deux mois plus tard, les États-Unis retirent le Soudan de leur liste des États soutenant le terrorisme.

30 juin 2021 - Le Soudan obtient l'autorisation d'alléger sa dette extérieure d'au moins 56 milliards de dollars après avoir mené des réformes économiques sous la supervision du Fonds monétaire international.

25 octobre 2021 - Les forces de sécurité arrêtent M. Hamdok et plusieurs autres civils de haut rang lors de raids effectués avant l'aube, après des semaines d'âpres récriminations entre les factions civiles et militaires et une tentative de coup d'État avortée. Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, annonce la dissolution du gouvernement civil et des autres organes de transition.

21 novembre 2021 - Après plusieurs rassemblements de masse contre le coup d'État et la suspension de la plupart des aides financières internationales au Soudan, les chefs militaires et Hamdok annoncent un accord pour sa réintégration en tant que premier ministre. Hamdok déclare qu'il est revenu pour éviter de nouvelles effusions de sang et protéger les réformes économiques, mais il démissionne moins de deux mois plus tard, alors que les manifestations se poursuivent.

16 juin 2022 - Le Programme alimentaire mondial des Nations unies indique que plus d'un tiers de la population soudanaise est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë en raison de facteurs tels que les crises économiques et politiques, les chocs climatiques et les conflits.

25 octobre 2022 - Des foules immenses descendent dans les rues du Soudan à l'occasion du premier anniversaire du coup d'État, dans l'une des plus grandes participations à une campagne de manifestations antimilitaires. À Khartoum, les manifestants sont exposés aux gaz lacrymogènes et aux grenades assourdissantes, et un civil est tué dans la ville voisine d'Omdurman, le 119e décès lié aux manifestations enregistré par les services médicaux.

5 décembre 2022 - Les groupes civils mis à l'écart par le coup d'État signent un premier accord avec l'armée pour entamer une nouvelle transition politique de deux ans et nommer un gouvernement civil.

5 avril 2023 - La signature d'un accord final pour la transition est retardée pour la deuxième fois en raison de différends sur la question de savoir si l'armée serait placée sous contrôle civil et sur les plans d'intégration des Forces de soutien rapide (RSF), un grand groupe paramilitaire, dans les forces armées.

13 avril 2023 - L'armée soudanaise déclare que la mobilisation des Forces de soutien rapide (FSR) risque d'entraîner des affrontements. Deux jours plus tard, des combats éclatent entre les deux forces à Khartoum et dans d'autres villes. Les FAR affirment avoir pris le contrôle de sites stratégiques, ce que l'armée conteste.