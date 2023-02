Les incidents antisémites au Royaume-Uni chutent après avoir atteint un niveau record

Le rapport annuel du Community Security Trust (CST), qui conseille les quelque 280 000 Juifs de Grande-Bretagne sur les questions de sécurité, a enregistré 1 652 incidents antijuifs en 2022, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente.

"Chaque mois, le CST reçoit bien plus de 100 rapports de haine antijuive. Voilà à quoi ressemble désormais l'antisémitisme au quotidien, et ce sans événement déclencheur particulier, qu'il soit national ou étranger", a déclaré Mark Gardner, directeur général du CST.

"Le diable dans les détails est le nombre croissant d'enfants qui figurent à la fois comme victimes et comme auteurs."

Le nombre record de 2021 a été alimenté par la réaction à une augmentation de la violence en Israël et à Gaza, et l'année dernière était encore le cinquième total annuel le plus élevé rapporté depuis que le CST a commencé à recueillir des données en 1984, avec une moyenne mensuelle de 138 incidents.

"Bien que je me réjouisse de la réduction du nombre d'incidents antisémites enregistrés par le Community Security Trust, cela nous rappelle que l'antisémitisme continue d'être un fléau pour notre société et que nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance", a déclaré Suella Braverman, ministre de l'Intérieur.