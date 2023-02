Onze Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions)

NAPLOUSE, Cisjordanie, 22 février (Reuters) - Des soldats israéliens ont tué 11 Palestiniens, dont au moins quatre hommes armés et quatre civils, et en ont blessé plus de 100 autres mercredi au cours d'une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables médicaux et des témoins.

L'armée israélienne a confirmé la tenue d'une opération à Naplouse dans le but d'arrêter des combattants suspectés de préparer des attaques contre l'Etat hébreu.

Dans un communiqué, elle a indiqué que ses soldats ont été les cibles de coups de feu, auxquels ils ont répliqué. Aucun d'entre eux n'a été blessé, a précisé l'armée.

Le Djihad islamique a déclaré que deux de ses commandants à Naplouse avaient été encerclés par l'armée israélienne dans une maison, déclenchant des échanges de tirs.

Des explosions ont retenti et des jeunes de la ville ont aussi lancé des pierres en direction des blindés israéliens.

Selon des sources palestiniennes, les deux commandants du Djihad islamique ont été tués, ainsi qu'un autre homme armé.

Parmi les autres victimes figurent au moins trois civils, dont un septuagénaire et un adolescent de 14 ans.

Les autorités médicales ont indiqué que plus de 100 Palestiniens ont également été blessés, dont six se trouvaient dans un état jugé critique.

Les raids israéliens se sont multipliés l'an dernier dans les villes de Naplouse et Djénine, en parallèle d'une série d'attaques palestiniennes en Israël.

D'après le ministère palestinien de la Santé, au moins 57 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année, dont des hommes armés et des civils.

Dix israéliens et une touriste ukrainienne ont quant à eux été tués dans des opérations palestiniennes, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

"Nous condamnons le raid de l'occupation à Naplouse et nous demandons la fin des attaques permanentes contre notre peuple", a déclaré un porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Le Hamas, autre groupe armé palestinien qui contrôle la bande de Gaza, a laissé entendre par la voix d'un porte-parole qu'il pourrait mener des opérations en représailles. (Reportage Ali Sawafta, avec Nidal al-Mughrabi; version française Tangi Salaün et Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey et Jean Terzian)

par Ali Sawafta