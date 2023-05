(Correction de la date de l'article)

Par Nidal al-Mughrabi et James Mackenzie

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - La dernière série de frappes aériennes israéliennes contre les militants palestiniens dans la bande de Gaza a laissé des images familières de spirales de fumée et de sirènes hurlantes, mais aucun des bâtiments laissés en ruines par les jets n'appartenait à son principal ennemi, le Hamas.

Les frappes ont plutôt visé le Jihad islamique palestinien, soutenu par l'Iran, tuant six commandants de haut rang qui, selon Israël, avaient planifié et mené des attaques contre des Israéliens, et détruisant des dizaines de silos à roquettes, de mortiers et de tunnels dans la bande de Gaza.

Mais alors que le Jihad islamique a tiré des centaines de roquettes sur Israël en réponse, le Hamas - dont l'arsenal de roquettes est estimé à quatre fois sa taille - est resté à l'écart, apparemment peu désireux de voir se répéter le féroce conflit de 10 jours qu'il a mené en mai 2021.

"Ce n'est pas que le Hamas ait peur de la confrontation avec Israël, c'est plutôt qu'il ne veut pas d'une guerre à grande échelle si tôt", a déclaré un diplomate de la région, qui a une longue expérience de travail avec les responsables du Hamas.

Ce diplomate, qui a participé aux pourparlers ayant abouti à un cessez-le-feu lors de l'embrasement de la semaine dernière, s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

La décision d'Israël d'éviter de cibler la faction palestinienne la plus puissante, avec laquelle il a mené des guerres répétées au cours de la dernière décennie, souligne la complexité de la relation avec un groupe qui dirige Gaza depuis 2007, même si les responsables israéliens insistent sur le fait que l'armée pourrait frapper le Hamas en temps utile.

Les deux parties sont peut-être des ennemis jurés, mais elles ont un intérêt commun à maintenir un niveau de stabilité de base à Gaza, où 2,3 millions de personnes vivent dans une enclave côtière de seulement 365 kilomètres carrés située entre Israël et l'Égypte.

Israël maintient un blocus strict, mais près de 20 000 Gazaouis sont autorisés à quitter l'enclave pour travailler en Israël ou en Cisjordanie, dans des emplois qui rapportent environ 3 millions de dollars par jour à un territoire où près de la moitié de la population est sans emploi.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait allusion aux calculs d'Israël dans ses relations avec le Hamas à Gaza.

"Le Hamas, comme d'autres mouvements islamistes extrémistes, brandit la bannière de la destruction d'Israël, et il est donc très difficile de parvenir à de véritables accords avec lui", a-t-il déclaré cette semaine. "Mais existe-t-il certains domaines dans lesquels il est possible de manœuvrer ? La réponse est que, lorsque la dissuasion est forte, ces zones se développent en conséquence".

GOUVERNER LA RESPONSABILITÉ

Michael Milshtein, un ancien fonctionnaire du COGAT, le bureau qui coordonne la gouvernance israélienne en Cisjordanie, a déclaré qu'il existait une forme d'accord tacite entre les deux parties.

"Nous fournirons des permis, nous encouragerons les salaires, nous favoriserons toutes sortes de projets civils et, en retour, vous maintiendrez le calme dans l'ensemble de la bande de Gaza", a-t-il déclaré.

Les responsables israéliens ont refusé de commenter les relations quotidiennes avec les autorités du Hamas à Gaza. Le Hamas nie faire des concessions à Israël en échange d'avantages économiques.

Le Jihad islamique, qui n'a aucune responsabilité dans la bande de Gaza, a les coudées plus franches et s'est récemment montré plus agressif en s'attaquant à Israël depuis Gaza, ce qui laisse présager des frictions entre les deux groupes, a déclaré Hani al-Masri, analyste politique basé à Ramallah, en Cisjordanie.

"L'écart entre le Hamas et le Jihad islamique est dû au fait que le Hamas dispose d'un programme politique et d'une autorité dirigeante, alors que le Jihad n'a ni l'un ni l'autre", a-t-il déclaré.

Toutefois, les responsables israéliens affirment que le Jihad islamique ne pourrait pas tirer de roquettes sans l'approbation du Hamas.

Les deux groupes palestiniens nient avoir des divergences majeures et affirment que toutes les décisions prises lors des récents combats sont passées par leur salle d'opérations commune, qui coordonne les activités des groupes armés palestiniens à Gaza.

Taher Al-Nono, conseiller politique du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré qu'il y avait "un état complet d'harmonie et de compréhension". Un responsable du Jihad islamique a proposé une ligne similaire.

PROCHAINE ÉPREUVE

"Les Brigades Al-Qods se sont taillé la part du lion dans la riposte, car les personnes assassinées étaient ses dirigeants", a déclaré un responsable militant palestinien, en utilisant le nom de la branche armée du Djihad islamique. "C'était la tactique.

Le prochain test potentiel de la retenue du Hamas pourrait avoir lieu dès jeudi, lorsque les nationalistes israéliens organiseront la marche annuelle du "Jour du drapeau" dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, pour célébrer la victoire d'Israël lors de la guerre de 1967 au Proche-Orient.

Le Hamas s'est tenu à l'écart des précédentes séries de combats à Gaza entre Israël et le Jihad islamique au sujet d'un gréviste de la faim du Jihad islamique qui est mort en détention israélienne au début du mois et au sujet d'un haut responsable qui a été arrêté en août dernier.

Il a plutôt cherché à asseoir son statut de leader de la résistance palestinienne en se concentrant sur les tensions en Cisjordanie et autour de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le point le plus sensible entre les musulmans, pour qui la mosquée est le troisième lieu saint, et les juifs qui vénèrent le site comme le mont du Temple, où se trouvent deux temples antiques.

Le Hamas a encouragé les manifestations de défiance, comme le tollé suscité par une descente de la police israélienne dans l'enceinte de la mosquée pendant le ramadan. Des dizaines de militants du Hamas ont également été tués au cours de l'année écoulée, lors d'une escalade de la violence qui a conduit le territoire au bord d'une nouvelle Intifada, ou soulèvement.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, âgé de 87 ans, approchant probablement de la fin de son temps utile, l'avenir de l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, n'est pas clair, et un vide potentiel s'ouvrira lorsque M. Abbas quittera la scène.

"C'est pourquoi ils (le Hamas) concentrent leurs attaques sur la Cisjordanie", a déclaré le diplomate régional. "Ils blessent Israël et mettent l'Autorité palestinienne dans l'embarras devant son peuple et devant Israël également.