(Alliance News) - Psych Capital PLC a annoncé lundi qu'elle avait accepté d'acquérir Shortwave Pharma Inc. pour un montant de 3,5 millions de livres sterling.

Psych Capital est un média et un investisseur spécialisé dans les médecines psychédéliques basé à Londres, tandis que Shortwave Pharma est un développeur de thérapies médicales basé dans l'Ontario, au Canada, et dont les activités sont basées en Israël. Shortwave développe des thérapies pour répondre à des besoins non satisfaits dans le domaine de la santé mentale, en mettant l'accent sur les troubles de l'alimentation.

Psych Capital a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans le cadre de son engagement à améliorer les soins aux patients et les soins de santé mentale grâce à des traitements innovants.

L'acquisition sera payée par une combinaison de liquidités et d'actions nouvelles de Psych, avec 71,2 millions d'actions de contrepartie initiale qui devraient être émises à 4,0 pence par action.

Neuf millions d'actions supplémentaires seront émises à titre de contrepartie différée si Shortwave remplit certaines conditions d'ici décembre 2024. En outre, 7,5 millions d'actions seront émises à titre de contrepartie différée au premier anniversaire de la réalisation de l'acquisition.

120 000 USD de cette contrepartie seront versés en espèces.

William Potts, directeur des investissements, a déclaré : "L'acquisition de Shortwave Pharma représente une avancée significative dans notre mission d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies mentales telles que les troubles de l'alimentation. Grâce à leurs prouesses scientifiques et à leur approche innovante du développement de médicaments, nous sommes bien placés pour réaliser des avancées significatives dans ce domaine critique des soins de santé."

Les actions de Psych Capital sont restées stables à 1,55 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

