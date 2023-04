Ron DeSantis, candidat potentiel à l'élection présidentielle américaine, a rencontré lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida et a fait l'éloge des relations bilatérales, en particulier de l'idée d'un "Japon fort".

Ce voyage, qui s'inscrit officiellement dans le cadre d'une mission commerciale dans quatre pays, intervient alors que le gouverneur de Floride cherche à renforcer ses références en matière de politique étrangère avant l'annonce officielle de sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, attendue dans le courant de l'année.

"Nous apprécions vraiment le grand allié que représente le Japon pour les États-Unis depuis de très nombreuses décennies", a déclaré M. DeSantis à Mme Kishida au début de leur rencontre au bureau du premier ministre à Tokyo.

L'année dernière, le Japon a dévoilé un plan quinquennal d'expansion militaire de 315 milliards de dollars face à une Chine de plus en plus puissante et à une Corée du Nord qui multiplie les tirs de missiles, une initiative que M. DeSantis a saluée.

"Nous saluons vos efforts pour renforcer vos défenses. Nous comprenons qu'il s'agit d'un quartier difficile (...) et nous croyons vraiment qu'un Japon fort est bon pour l'Amérique, et qu'une Amérique forte est bonne pour le Japon", a-t-il déclaré.

M. DeSantis, qui doit rencontrer le ministre japonais des affaires étrangères, M. Yoshimasa Hayashi, plus tard dans la journée de lundi, se rendra en Corée du Sud, en Israël et en Grande-Bretagne après avoir quitté le Japon.