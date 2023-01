Un automobiliste palestinien abattu par les troupes israéliennes lors d'une échauffourée à un poste de contrôle

Des médecins palestiniens appelés sur les lieux près du village de Silwad ont dit avoir trouvé Ahmed Kahleh, 45 ans, avec une blessure mortelle par balle au cou. Le fils de Kahleh avait été aspergé de gaz poivré, ont-ils dit. Reuters n'a pas pu le joindre immédiatement pour un commentaire.

Des proches ont déclaré que le père et le fils travaillaient tous deux dans la construction et qu'ils s'étaient rendus ensemble en voiture à leur travail.

La Cisjordanie, qui fait partie des régions où les Palestiniens cherchent à obtenir un État, a connu une augmentation de la violence depuis que les pourparlers de paix avec Israël, soutenus par les États-Unis, ont été interrompus en 2014.

Les tensions ont bondi à la suite de l'intensification des raids menés par Israël en réponse à une vague d'attaques de rue palestiniennes dans ses villes l'année dernière.

Un automobiliste palestinien, qui a dit avoir été témoin de la fusillade de dimanche, a décrit les tempéraments s'échauffant plus tôt au poste de contrôle, avec des conducteurs klaxonnant d'impatience alors qu'ils attendaient.

"L'armée a tiré des grenades paralysantes et l'une des grenades a touché la voiture de l'homme (Kahleh) et l'homme a commencé à crier sur les soldats", a déclaré l'automobiliste, Maher Hadid, 37 ans. Lorsque les soldats se sont approchés de la voiture et ont utilisé le spray au poivre, Kahleh est sorti, s'est battu avec eux et a été abattu, a déclaré Hadid.

Un communiqué d'un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que les troupes avaient "identifié un véhicule suspect qui refusait de s'arrêter pour une inspection de routine" et avaient "utilisé des moyens de dispersion des émeutes afin de détenir l'un des suspects dans le véhicule".

Dans une "confrontation violente" qui a suivi, l'un des suspects a été abattu alors qu'il tentait de s'emparer de l'arme d'un des soldats, a indiqué le communiqué, sans préciser si le suspect abattu était le même que celui détenu.

Une vidéo publiée sur les médias sociaux dimanche, que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante, montre un homme aux prises avec deux soldats dans un passage souterrain, tandis qu'un troisième soldat se trouve à proximité. Dans la vidéo, un soldat semble tirer un coup de fusil à un angle faible. Un autre tir est entendu, et l'homme tombe hors de vue.