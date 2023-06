Un ministre israélien de premier plan a défié les inquiétudes des Etats-Unis concernant la construction de colonies en Cisjordanie occupée, en déclarant que le gouvernement continuerait à construire et n'accepterait pas de "prêches" de la part d'autres pays.

"C'est notre pays, tout le pays", a déclaré le ministre des finances Bezalel Smotrich, qui détient également certains pouvoirs en Cisjordanie, lors de la réunion des factions de son parti. "Quelqu'un pense-t-il qu'Israël sera géré comme un autre État américain ? Je n'accepterai aucun sermon moral de qui que ce soit", a déclaré M. Smotrich, selon le radiodiffuseur Kan.

La plupart des pays considèrent comme illégales les colonies juives construites sur les terres qu'Israël a occupées lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient, et leur expansion figure depuis des décennies parmi les questions les plus controversées entre Israël, les Palestiniens et la communauté internationale.

Les dirigeants palestiniens cherchent à établir un État indépendant en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale, et affirment que les colonies sapent les espoirs d'un État viable.

Dimanche, le gouvernement nationaliste religieux du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il prévoyait d'approuver la construction de 4 560 nouveaux logements dans diverses régions de Cisjordanie. Le département d'État américain s'est déclaré "profondément troublé" par cette décision.

"Comme ils le font depuis longtemps, les États-Unis s'opposent à de telles actions unilatérales qui rendent la solution à deux États plus difficile à mettre en œuvre et constituent un obstacle à la paix", a déclaré le département d'État.

Un haut responsable palestinien, Hussein Al-Sheikh, a déclaré que l'Autorité palestinienne, qui exerce une autonomie limitée en Cisjordanie, avait boycotté une réunion économique avec Israël prévue lundi pour protester contre l'expansion des colonies.

Un autre responsable palestinien, Wasel Abu Youssef, a appelé la communauté internationale à passer des déclarations de condamnation "à l'imposition d'un boycott au gouvernement de l'occupation israélienne" et a exhorté les pays arabes à suspendre les accords de normalisation avec Israël.

Depuis son entrée en fonction en janvier, la coalition de M. Netanyahu a approuvé la promotion de plus de 7 000 nouveaux logements, la plupart en Cisjordanie. Elle a également modifié une loi pour permettre aux colons de retourner dans quatre colonies qui avaient été évacuées.

Selon les Nations unies, quelque 700 000 colons vivent dans 279 colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, contre 520 000 en 2012.

Israël invoque des liens bibliques, historiques et politiques avec la région. Dans une récente interview accordée à Sky News, M. Netanyahu a déclaré que les colonies israéliennes ne constituaient pas un obstacle à la paix avec les Palestiniens.