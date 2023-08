La plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, a intenté lundi un procès à une organisation à but non lucratif qui lutte contre les discours haineux et la désinformation, l'accusant d'affirmer de fausses allégations et d'encourager les annonceurs à suspendre leurs investissements sur la plateforme.

Les médias américains ont rapporté plus tôt que X, propriété d'Elon Musk, avait envoyé une lettre au Center for Countering Digital Hate (CCDH) et menacé de poursuivre l'organisation à but non lucratif pour des dommages et intérêts non spécifiés.

En réponse à cette lettre, les avocats du CCDH ont accusé X d'"intimider ceux qui ont le courage de plaider contre l'incitation, les discours de haine et les contenus préjudiciables en ligne". Ils ont également déclaré que les allégations de M. X ne reposaient sur aucune base factuelle.

L'action en justice fait suite à un article de presse publié en juillet qui faisait état des conclusions d'une étude du CCDH selon laquelle les discours de haine avaient augmenté à l'encontre des communautés minoritaires sur la plateforme.

X et son PDG Linda Yaccarino ont qualifié le rapport de faux et ont déclaré qu'il était basé sur "une collection de mesures incorrectes, trompeuses et obsolètes, datant pour la plupart de la période qui a suivi de peu l'acquisition de Twitter".

Dans un billet de blog publié lundi, X a déclaré que le CCDH avait eu accès à ses données sans autorisation et l'a accusé d'avoir récupéré des données de sa plateforme, violant ainsi les conditions d'utilisation de X.

Elle a réaffirmé que les mesures contenues dans la recherche étaient utilisées hors contexte pour faire des affirmations non fondées à son sujet.

Le CCDH n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

X a récemment porté plainte contre quatre entités anonymes au Texas et contre la société israélienne Bright Data pour avoir récupéré des données. (Reportage de Shubham Kalia à Bengaluru ; Rédaction de Stephen Coates)