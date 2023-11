Les appels mondiaux à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas sont restés lettre morte, empêchant tout au plus l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée par Israël, alors que les pénuries de nourriture, de carburant, d'eau potable et de médicaments s'aggravent.

Voici un aperçu de ce que certaines agences de l'ONU qualifient de "catastrophe humanitaire" dans cette minuscule enclave de 2,3 millions d'habitants gouvernée par le Hamas.

DÉPLACEMENT

Environ 1,5 million de personnes, soit plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, ont fui leur domicile. Plus de 700 000 d'entre elles ont trouvé refuge dans des bâtiments gérés par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), selon l'Office humanitaire des Nations unies (OCHA). Des dizaines de milliers d'autres se trouvent dans des hôpitaux et des églises.

Les abris de l'UNRWA dans le sud sont surpeuplés et incapables d'accueillir de nouveaux arrivants, et de nombreuses personnes déplacées dorment dans les rues, à proximité des abris, a déclaré OCHA. L'UNRWA n'est plus en mesure de fournir de l'aide aux personnes déplacées dans le nord, qui est au centre des opérations terrestres élargies d'Israël depuis le 27 octobre.

Israël a appelé les civils du nord de la bande de Gaza - le cœur des forces du Hamas - à évacuer vers le sud pour leur propre sécurité et a donné un délai précis le 5 novembre pour le faire.

Cependant, le suivi de l'ONU a montré que moins de 2 000 d'entre eux l'ont fait, invoquant la peur, les dégâts importants subis par les routes et le manque d'informations dû à des communications limitées.

HÔPITAUX

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus d'un tiers des 35 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent pas et ceux qui sont encore en service font état d'une grave pénurie de carburant qui a considérablement réduit leur approvisionnement en électricité.

Les générateurs de deux hôpitaux (Shifa et Indonesian Hospital) ont cessé de fonctionner en raison du manque de carburant et fonctionnent sur des générateurs secondaires pendant quelques heures par jour et uniquement pour les services critiques, selon l'OCHA.

L'envoyé d'Israël auprès des Nations unies a posté sur X une vidéo de ce qu'il décrit comme une projection de film à côté de l'hôpital Shifa par le Hamas, où les fenêtres du bâtiment apparaissent illuminées.

L'OMS a recensé au moins 93 attaques dans la bande de Gaza depuis le début du conflit, tuant 16 travailleurs de la santé en service et endommageant ou détruisant 28 ambulances.

LIVRAISON DE L'AIDE

L'aide est acheminée par le poste frontière de Rafah avec l'Égypte, le seul qui soit ouvert, mais seule une fraction des livraisons effectuées avant le conflit est acheminée. Depuis que les livraisons limitées ont repris le 21 octobre, au moins 450 camions sont entrés dans Gaza, transportant de la nourriture, de l'eau et des fournitures médicales.

Des centaines de ressortissants étrangers et de blessés ont été autorisés à quitter Gaza pour l'Égypte la semaine dernière, mais l'OCHA a déclaré qu'aucune sortie de ce type n'a été signalée depuis qu'une ambulance en route pour Rafah a été touchée le 3 novembre. L'armée israélienne a déclaré, sans preuve, qu'elle transportait des militants du Hamas.

NOURRITURE ET EAU

Les habitants de Gaza sont confrontés à de graves pénuries d'eau. L'une des deux usines de dessalement de l'eau de mer est fermée par manque de carburant, l'autre fonctionnant au minimum, selon l'OCHA. Deux des trois conduites d'eau en provenance d'Israël fonctionnent.

Le seul moulin en état de marche à Gaza reste incapable de moudre du blé en raison d'un manque d'électricité et de carburant, a indiqué OCHA, et onze boulangeries ont été touchées par le conflit.

Les stocks de denrées alimentaires essentielles à Gaza, notamment le riz et l'huile végétale, sont sur le point d'être épuisés d'ici un à trois jours, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM).

CARBURANT

Les organisations humanitaires affirment que du carburant est nécessaire de toute urgence pour distribuer l'aide et alimenter les hôpitaux, les boulangeries et les usines de désalinisation. Mais l'entrée du carburant reste interdite par Israël, qui estime qu'il pourrait être détourné vers le Hamas à des fins militaires. Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations sur l'entrée de carburant à Gaza, bien qu'aucune livraison n'ait été confirmée.