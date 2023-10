Gaza est une bande de terre côtière située sur d'anciennes routes commerciales et maritimes le long de la Méditerranée. Détenue par l'Empire ottoman jusqu'en 1917, elle est passée au cours du siècle dernier d'un régime militaire britannique à un régime militaire égyptien puis israélien. Elle est aujourd'hui une enclave clôturée habitée par plus de 2 millions de Palestiniens.

Voici quelques-unes des grandes étapes de son histoire récente.

1948 - Fin de la domination britannique

Alors que la colonisation britannique prend fin en Palestine à la fin des années 1940, la violence s'intensifie entre Juifs et Arabes, culminant dans la guerre entre l'État d'Israël nouvellement créé et ses voisins arabes en mai 1948.

Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont réfugiés à Gaza après avoir fui ou avoir été chassés de chez eux. L'armée d'invasion égyptienne s'était emparée d'une étroite bande côtière de 40 km de long, qui s'étendait du Sinaï jusqu'au sud d'Ashkelon. L'afflux de réfugiés a entraîné le triplement de la population de Gaza, qui compte aujourd'hui environ 200 000 habitants.

Années 1950 et 1960 - Régime militaire égyptien

L'Égypte a tenu la bande de Gaza pendant deux décennies sous un gouverneur militaire, permettant aux Palestiniens de travailler et d'étudier en Égypte. Des "fedayins" palestiniens armés, dont de nombreux réfugiés, montent des attaques contre Israël, s'attirant des représailles.

Les Nations unies créent une agence pour les réfugiés, l'UNRWA, qui fournit aujourd'hui des services à 1,6 million de réfugiés palestiniens enregistrés à Gaza, ainsi qu'aux Palestiniens de Jordanie, du Liban, de Syrie et de Cisjordanie.

1967 - Guerre et occupation militaire israélienne

Israël s'est emparé de la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. Un recensement israélien effectué cette année-là a estimé la population de Gaza à 394 000 personnes, dont au moins 60 % de réfugiés.

Après le départ des Égyptiens, de nombreux travailleurs gazaouis ont trouvé un emploi dans l'agriculture, la construction et les services à l'intérieur d'Israël, où ils avaient facilement accès à l'époque. Les troupes israéliennes sont restées pour administrer le territoire et surveiller les colonies qu'Israël a construites au cours des décennies suivantes. Celles-ci sont devenues une source de ressentiment croissant pour les Palestiniens.

1987 - Premier soulèvement palestinien. Formation du Hamas

Vingt ans après la guerre de 1967, les Palestiniens lancent leur première intifada, ou soulèvement. Elle a débuté en décembre 1987 après un accident de la route au cours duquel un camion israélien a percuté un véhicule transportant des travailleurs palestiniens dans le camp de réfugiés de Jabalya, à Gaza, faisant quatre morts. Il s'en est suivi des manifestations avec jets de pierres, des grèves et des fermetures d'usines.

Saisissant l'occasion de cette colère, les Frères musulmans, basés en Égypte, ont créé une branche palestinienne armée, le Hamas, dont la base du pouvoir se trouve à Gaza. Le Hamas, voué à la destruction d'Israël et à la restauration du pouvoir islamique dans ce qu'il considère comme la Palestine occupée, devient un rival du Fatah, le parti laïc de Yasser Arafat, qui dirige l'Organisation de libération de la Palestine.

1993 - Les accords d'Oslo et la semi-autonomie palestinienne

Israël et les Palestiniens ont signé un accord de paix historique en 1993 qui a conduit à la création de l'Autorité palestinienne. Dans le cadre de cet accord intérimaire, les Palestiniens ont d'abord obtenu un contrôle limité à Gaza et à Jéricho, en Cisjordanie. Arafat est retourné à Gaza après des décennies d'exil.

Le processus d'Oslo a donné à l'Autorité palestinienne nouvellement créée une certaine autonomie et a envisagé la création d'un État au bout de cinq ans. Mais cela ne s'est jamais produit. Israël a accusé les Palestiniens de revenir sur les accords de sécurité, et les Palestiniens ont été irrités par la poursuite de la colonisation israélienne.

Le Hamas et le Jihad islamique ont commis des attentats à la bombe pour tenter de faire dérailler le processus de paix, ce qui a conduit Israël à imposer davantage de restrictions aux déplacements des Palestiniens hors de Gaza. Le Hamas a également repris les critiques palestiniennes croissantes concernant la corruption, le népotisme et la mauvaise gestion économique du cercle rapproché d'Arafat.

2000 - Deuxième intifada palestinienne

En 2000, les relations israélo-palestiniennes sont tombées au plus bas avec le déclenchement de la deuxième intifada palestinienne. Elle inaugure une période d'attentats suicides et d'attaques par balles de la part des Palestiniens, ainsi que de frappes aériennes, de démolitions, de zones interdites et de couvre-feux de la part des Israéliens.

L'aéroport international de Gaza, symbole des espoirs palestiniens d'indépendance économique déçus et seul lien direct des Palestiniens avec le monde extérieur qui ne soit pas contrôlé par Israël ou l'Égypte, a été l'une des victimes de cette situation. Ouvert en 1998, Israël l'a considéré comme une menace pour la sécurité et a détruit son antenne radar et sa piste d'atterrissage quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

L'industrie de la pêche à Gaza, source de revenus pour des dizaines de milliers de personnes, a également été touchée. La zone de pêche de Gaza a été réduite par Israël, une restriction jugée nécessaire pour empêcher les bateaux de faire de la contrebande d'armes.

2005 - Israël évacue ses colonies de Gaza

En août 2005, Israël a évacué toutes ses troupes et tous ses colons de Gaza, qui était alors complètement isolée du monde extérieur par Israël.

Les Palestiniens ont détruit les bâtiments et les infrastructures abandonnés pour les transformer en ferraille. Le retrait des colonies a permis une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur de la bande de Gaza, et une "économie des tunnels" s'est développée : des groupes armés, des contrebandiers et des entrepreneurs ont rapidement creusé des dizaines de tunnels vers l'Égypte.

Mais le retrait des colonies a également entraîné la disparition d'usines, de serres et d'ateliers qui employaient certains habitants de Gaza.

2006 - L'isolement du Hamas

En 2006, le Hamas a remporté une victoire surprise aux élections législatives palestiniennes, puis a pris le contrôle total de Gaza, renversant les forces loyales au successeur d'Arafat, le président Mahmoud Abbas.

Une grande partie de la communauté internationale a coupé l'aide aux Palestiniens dans les zones contrôlées par le Hamas parce qu'elle considérait le Hamas comme une organisation terroriste.

Israël a empêché des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens d'entrer dans le pays, les privant ainsi d'une importante source de revenus. Les frappes aériennes israéliennes ont paralysé la seule centrale électrique de Gaza, provoquant des pannes généralisées. Invoquant des raisons de sécurité, Israël et l'Égypte ont également imposé des restrictions plus strictes à la circulation des personnes et des marchandises aux points de passage de Gaza.

Les plans ambitieux du Hamas visant à réorienter l'économie de Gaza vers l'est, loin d'Israël, ont échoué avant même d'avoir commencé.

Considérant le Hamas comme une menace, le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sisi, soutenu par l'armée et arrivé au pouvoir en 2014, a fermé la frontière avec Gaza et fait sauter la plupart des tunnels. Une fois de plus isolée, l'économie de Gaza s'est effondrée.

Cycle de conflit

L'économie de Gaza a souffert à plusieurs reprises du cycle de conflit, d'attaques et de représailles entre Israël et les groupes militants palestiniens.

Avant 2023, les combats les plus violents ont eu lieu en 2014, lorsque le Hamas et d'autres groupes ont lancé des roquettes sur les villes centrales d'Israël. Israël a procédé à des frappes aériennes et à des bombardements d'artillerie qui ont dévasté des quartiers de Gaza. Plus de 2 100 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des civils. Israël compte 67 soldats et six civils parmi ses morts.

2023 - Attaque surprise

Alors qu'Israël est amené à croire qu'il contient un Hamas épuisé par la guerre en offrant des incitations économiques aux travailleurs de Gaza, les combattants du groupe sont formés et entraînés en secret.

Le 7 octobre, des hommes armés du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, se déchaînant dans les villes, tuant des centaines de personnes et ramenant des dizaines d'otages à Gaza. Israël s'est vengé en bombardant Gaza de frappes aériennes et en rasant des quartiers entiers, ce qui constitue l'une des pires effusions de sang en 75 ans de conflit.