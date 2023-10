Chevron a interrompu les exportations de gaz naturel via un important gazoduc sous-marin entre Israël et l'Égypte et fournit du gaz via un autre gazoduc passant par la Jordanie, ont indiqué mardi des sources industrielles et gouvernementales.

La décision d'arrêter les exportations via le gazoduc East Mediterranean Gas (EMG) intervient alors que les combats s'intensifient entre Israël et les militants de la bande de Gaza.

Le gazoduc EMG relie la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, située à une dizaine de kilomètres au nord de Gaza, à El-Arish, en Égypte, où il se raccorde à un gazoduc terrestre.

Ce gazoduc de 90 kilomètres est le principal lien entre le champ gazier offshore Leviathan, exploité par Chevron, et l'Égypte.

Chevron a décidé de détourner le gaz pour des raisons de sécurité liées au conflit militaire, selon deux sources industrielles.

Le ministère israélien de l'énergie a confirmé dans une déclaration à Reuters que Chevron avait demandé à exporter du gaz par le biais d'un autre gazoduc reliant Leviathan à la Jordanie et à l'Égypte, connu sous le nom d'Arab Gas Pipeline.

Lundi, Israël a suspendu la production du gisement de gaz de Tamar, au large de sa côte méridionale, trois jours après l'éruption de violence qui a suivi une attaque surprise d'Israël par des militants du Hamas dans la bande de Gaza.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Par ailleurs, des sources de l'industrie de l'énergie ont déclaré que la quantité de gaz exportée du champ géant israélien Leviathan vers l'Égypte a été légèrement réduite en raison de la priorité donnée à l'approvisionnement du marché intérieur, mais qu'elle reste proche du quota.

Depuis plusieurs semaines, Leviathan exporte vers l'Égypte des volumes supérieurs à ceux prévus par les accords de vente, ont indiqué les sources.

"Chaque molécule que nous exportons, nous vérifions d'abord qu'elle n'est pas nécessaire au marché israélien", a déclaré l'une des sources.