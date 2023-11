La semaine prochaine, Dubaï organisera son prestigieux concours aérospatial dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, qui fait grimper la demande d'armes tout en fermant l'espace aérien et en rendant les vols plus longs et plus coûteux pour certaines compagnies aériennes.

Le salon aéronautique biennal de Dubaï est généralement un baromètre de l'industrie aéronautique qui, par le passé, a donné lieu à une frénésie de contrats commerciaux pour les constructeurs d'avions Airbus et Boeing. C'est aussi l'occasion de tester l'humeur des acheteurs d'armes.

Selon les analystes, la guerre à Gaza devrait faire grimper la demande d'armes, qui s'ajoute à la hausse enregistrée au cours des 18 derniers mois, lorsque les États-Unis et leurs alliés ont réarmé l'Ukraine contre la Russie.

Washington s'est engagé à fournir à Israël les armes dont il a besoin dans sa lutte contre le Hamas, qui, selon les autorités israéliennes, a tué 1 400 personnes lorsqu'il a fait irruption en Israël le 7 octobre. Les représailles israéliennes contre Gaza ont fait plus de 10 000 morts, selon les autorités sanitaires de l'enclave assiégée.

Les organisateurs ont déclaré qu'ils attendaient plus de 1 400 entreprises de 95 pays, dont quatre répertoriées en Israël.

Les combats ont perturbé le transport commercial de passagers, les compagnies aériennes ayant suspendu leurs vols vers Israël, où l'aéroport a été la cible de tirs de roquettes du Hamas et où le tourisme s'est effondré.

Alors que les responsables du Moyen-Orient mettent en garde contre un risque de contagion régionale, les voyageurs annulent ou reportent les vacances qu'ils avaient prévues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L'événement du 13 au 17 novembre "sera très intéressant d'un point de vue géopolitique", a déclaré Richard Aboulafia de la société AeroDynamic Advisories.

La guerre en Israël ne devrait pas faire échouer les commandes planifiées de longue date, mais les transporteurs dans les régions qui cherchent à augmenter de manière exponentielle les voyages aériens - comme l'Arabie saoudite - pourraient être confrontés à des questions sur le fait que le conflit atténue les plans de croissance futurs, a-t-il déclaré.

Le directeur de l'exploitation d'Emirates, Adel Al Redha, a déclaré la semaine dernière que la demande des marchés de certaines régions d'Asie avait été "légèrement affectée" par la guerre, qui en est maintenant à sa cinquième semaine.

"Bien que nous ne souhaitions pas de conflit, nous avons l'habitude d'adapter nos opérations et d'atténuer tous les risques", a-t-il déclaré.

Le directeur général de la compagnie aérienne nationale de Jordanie, voisine d'Israël, a déclaré qu'il y avait eu une baisse importante des réservations, tandis que la compagnie aérienne effectuait désormais des trajets plus longs pour éviter l'espace aérien israélien, ce qui entraînait une augmentation des coûts d'exploitation.

"C'est notre destin", a déclaré le PDG de Royal Jordanian, Samer Majali, déplorant l'histoire de la région marquée par les conflits et l'instabilité.

REPRISE DES GROS-PORTEURS

Malgré cela, le salon devrait donner lieu à des commandes soulignant la reprise de la demande de jets long-courriers, Emirates évaluant davantage d'Airbus A350, de Boeing 787 ou de Boeing 777X.

Le principal point d'interrogation concerne la capacité des constructeurs à surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou de certification pour livrer leurs derniers modèles dans la région, notamment pour le 777X.

Une nouvelle commande d'Emirates, largement attendue, donnerait un coup de pouce au 777X, qui a déjà cinq ans de retard.

Le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, a déclaré en mai qu'il espérait recevoir la version 777-9, longtemps retardée, entre juillet et octobre 2025.

Mais Al Redha a déclaré la semaine dernière à Aviation Week que l'avion était désormais prévu pour octobre 2025, et des sources industrielles ont déclaré que le programme était confronté à une pression continue sur ses calendriers de développement, qui sont entre les mains des régulateurs.

Boeing a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans ses estimations, qui, selon ses dernières estimations, prévoyaient la livraison de l'avion en 2025.

La compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air pourrait dévoiler une importante commande d'avions à fuselage étroit, Boeing étant actuellement le plus favorisé dans le cadre d'une concurrence serrée avec Airbus, selon des sources.

Flydubai, Etihad et la compagnie indienne IndiGo ont également cherché à conclure des contrats avant l'événement. Aucun d'entre eux n'était disponible pour commenter. (Reportage d'Alexander Cornwell, Tim Hepher et Valerie Insinna ; Rédaction d'Alex Richardson)