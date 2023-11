L'entrepreneur technologique Elon Musk, accusé par des groupes de défense des droits civiques d'amplifier la haine antijuive sur sa plateforme de médias sociaux X, rencontrera lundi le président israélien Isaac Herzog ainsi que des Israéliens dont les proches sont détenus par le Hamas à Gaza.

Le bureau de M. Herzog a annoncé la rencontre dimanche soir, en déclarant : "Lors de leur rencontre, le président soulignera la nécessité d'agir pour lutter contre la montée de l'antisémitisme en ligne."

M. Musk, milliardaire qui dirige également Tesla et SpaceX, n'a pas répondu aux demandes de commentaires formulées par les porte-parole de Tesla et de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La visite de M. Musk coïncide avec une trêve de quatre jours dans la guerre qu'Israël mène contre les militants palestiniens du Hamas à Gaza, au cours de laquelle 40 des 240 otages détenus par le Hamas, selon Israël, sont rentrés en Israël.

La chaîne israélienne Channel 12 a indiqué que M. Musk rencontrerait également le Premier ministre Benjamin Netanyahu lundi. Le bureau de ce dernier n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

M. Netanyahu a rencontré M. Musk en Californie le 18 septembre et l'a exhorté à trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et la lutte contre les discours de haine, après des semaines de controverse sur le contenu antisémite de X.

M. Musk a répondu qu'il était contre l'antisémitisme et contre tout ce qui "encourage la haine et les conflits", réitérant ses déclarations antérieures selon lesquelles X ne favoriserait pas les discours de haine.

Lors de cette visite, avant la guerre, environ 200 personnes ont protesté contre les efforts déployés par le gouvernement de droite de M. Netanyahu pour limiter les pouvoirs des tribunaux israéliens. Elles se sont rassemblées devant l'usine californienne de Tesla, où la réunion a eu lieu.

Puis, le 15 novembre, M. Musk a approuvé un post sur X qui prétendait à tort que les Juifs attisaient la haine contre les Blancs, affirmant que l'utilisateur qui faisait référence à la théorie du complot du "Grand Remplacement" disait "la vérité vraie".

La Maison Blanche a condamné ce qu'elle a qualifié de "promotion odieuse de la haine antisémite et raciste" qui "va à l'encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu'Américains".

De grandes entreprises américaines, dont Walt Disney, Warner Bros Discovery et Comcast, la société mère de NBCUniversal, ont interrompu leurs publicités sur son site de médias sociaux.

Selon la théorie du complot du "Grand Remplacement", les juifs et les gauchistes sont en train d'organiser le remplacement ethnique et culturel des populations blanches par des immigrants non blancs, ce qui conduira à un "génocide blanc".

L'antisémitisme et l'islamophobie ont augmenté aux États-Unis et dans le monde entier, y compris pendant la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure maintenant depuis sept semaines.

Selon l'Anti-Defamation League, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l'antisémitisme, les incidents antisémites aux États-Unis ont augmenté de près de 400 % par rapport à l'année précédente après le déclenchement de la guerre.

M. Musk a déclaré que X devrait être une plateforme permettant aux internautes d'afficher des points de vue divers, mais que l'entreprise limiterait la diffusion de certains messages susceptibles d'enfreindre ses politiques, qualifiant cette approche de "liberté d'expression, pas d'atteinte".

Musk développe une startup d'intelligence artificielle, xAI, et Israël est considéré comme un leader mondial dans ce domaine, grâce à des industries informatiques et robotiques en plein essor.

L'économie israélienne, qui pèse près de 500 milliards de dollars et qui était en passe de dépasser les 3 % de croissance cette année avec un faible taux de chômage, est désormais estimée à environ 2 %, avec une croissance lente attendue en 2024 tant que la guerre se poursuivra.

Après une chute initiale de 6 % au début de la guerre, le shekel a gagné 8 % par rapport au dollar et se trouve maintenant à son niveau d'avant-guerre. Aidés principalement par les investisseurs locaux, les prix des actions se sont également redressés après une chute brutale le mois dernier.