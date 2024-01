Les dirigeants du monde entier et les chefs d'entreprise ont quitté les températures glaciales de la station de montagne suisse de Davos après une semaine de réunions à fort enjeu sur les grandes questions mondiales.

Voici ce que nous avons appris :

MOYEN-ORIENT

Gaza a dominé l'ordre du jour du Forum économique mondial (WEF), mais les dirigeants n'ont pas réussi à donner des détails clairs sur une voie pratique vers la création d'un État palestinien ou un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le groupe militant palestinien de Gaza.

La guerre ralentit l'économie de toute la région, a déclaré le ministre des finances du Qatar. Le directeur du Fonds d'investissement palestinien a estimé qu'au moins 15 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire les maisons dans la seule bande de Gaza. Les États arabes ont déclaré qu'ils ne financeraient pas la reconstruction tant qu'une paix durable ne serait pas instaurée.

"Nous sommes d'accord pour dire que la paix régionale passe par la paix pour Israël, mais cela ne peut se faire que par la paix pour les Palestiniens, à travers un État palestinien", a déclaré le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, lors d'une table ronde du WEF.

MER ROUGE

Les attaques du groupe Houthi du Yémen, allié à l'Iran, contre des navires en mer Rouge augmenteraient considérablement le coût des marchandises entre l'Asie et l'Europe, a déclaré le géant de la logistique DP World. Les chefs d'entreprise présents à Davos ont déclaré qu'ils cherchaient d'autres voies d'approvisionnement. Le vice-président du Yémen et le ministre iranien des affaires étrangères ont déclaré que les attaques ne cesseraient pas tant qu'Israël ne mettrait pas fin à la guerre à Gaza.

"Si c'est à court terme, des camions-citernes pourraient être disponibles [...]. Mais à plus long terme, cela pourrait poser problème", a déclaré Amin Nasser, PDG du géant pétrolier Saudi Aramco.

CHINE

Le premier ministre Li Qiang a déclaré à Davos que l'économie chinoise était ouverte aux affaires et a souligné son potentiel en matière d'investissements étrangers, mais les investisseurs sont restés prudents face à la lenteur de la reprise post-pandémique et aux tensions avec les États-Unis. Interrogé sur l'utilité d'un déjeuner à huis clos avec Li, un PDG a répondu "moyenne", soulignant le scepticisme à l'égard de l'offensive de charme de la Chine.

"Je suis heureux que tout le monde parle", a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, après le déjeuner avec M. Li.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les discussions sur l'intelligence artificielle se sont multipliées dans les salles de réunion et les panels de Davos, ses promesses étant vantées sur des panneaux et ses risques pour la sécurité invoqués par le premier ministre chinois. Si les conversations ont porté sur la manière de réglementer cette technologie en plein essor et de l'appliquer à la découverte scientifique, la question de la monétisation de l'intelligence artificielle n'a pas été éludée.

Tout le monde se dit : "Oui, je peux faire des démonstrations sympas", a déclaré Matthew Prince, PDG de Cloudflare, "mais où est la vraie valeur ?".

RESTRUCTURATION DE LA DETTE

Le président argentin nouvellement élu, Javier Milei, a fait ses débuts en prononçant un discours sur la scène principale de Davos, avant de s'asseoir rapidement avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, pour discuter de son plan visant à sortir son pays du labyrinthe de la dette. Le Ghana va renouer le dialogue avec ses détenteurs d'obligations internationales, alors que le pays cherche à tirer parti de l'élan donné par la restructuration de sa dette.

"Le capitalisme de libre entreprise est le seul outil dont nous disposons pour mettre fin à la faim et à la pauvreté", a déclaré M. Milei.

ÉCONOMIE

Les dirigeants des banques mondiales ont mis en garde contre les pressions inflationnistes dues à l'augmentation des coûts de transport et à la possibilité d'une hausse des prix du pétrole. Les dirigeants des banques craignent que le marché évalue mal les réductions de taux d'intérêt et que les risques géopolitiques ne provoquent de la volatilité.

"Il s'agit d'une année importante en général, avec de nombreuses élections dans le monde qui pourraient changer la façon dont les mesures de relance budgétaire sont gérées dans le monde entier", a déclaré Suni Harford, président de la gestion d'actifs et chef du conseil d'administration du groupe pour la durabilité et l'impact à l'UBS.

BANQUE

La consolidation des banques européennes a été discutée à huis clos, mais les dirigeants affirment que les fusions transfrontalières sont difficiles à réaliser sans une réglementation uniforme dans toute la région. Des fusions sélectives d'acteurs nationaux sont jugées plus probables.

ÉNERGIE

Alors que plusieurs panels se sont concentrés sur la fin des combustibles fossiles, le directeur d'Aramco a déclaré à Reuters que la demande de pétrole n'atteindrait pas son maximum de sitôt. Le nombre de dirigeants du secteur de l'énergie présents à Davos était moins important que les années précédentes. Les patrons de Shell, TotalEnergies et Aramco se sont rencontrés en marge de la conférence pour discuter de la manière de contribuer à la décarbonisation des industries qu'ils approvisionnent, selon trois sources industrielles.

UKRAINE

Alors que d'autres crises se bousculent pour attirer l'attention, le président Volodymyr Zelenskiy a mis l'Ukraine à l'ordre du jour de Davos dès le début de l'année. Des entretiens avec plus de 80 conseillers en sécurité nationale du monde entier ont abouti à la proposition de la Suisse d'accueillir des pourparlers de paix. M. Zelenskiy a également rencontré Jamie Dimon, de Wall Street, et d'autres dirigeants de banques afin de trouver des financements pour la reconstruction de l'Ukraine.

"L'Ukraine peut l'emporter dans cette guerre, mais nous devons continuer à soutenir sa résistance", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en exhortant les alliés occidentaux de Kiev à poursuivre leurs livraisons d'armes et leur soutien financier.

GENRE

Le WEF a indiqué qu'environ 28 % des 3 000 participants, dont 350 chefs d'État et de gouvernement et ministres, qui se sont réunis à Davos cette année étaient des femmes.

"Cette année marque une étape importante dans les 54 ans d'histoire de la réunion annuelle, puisque nous prévoyons d'accueillir plus de 800 femmes à Davos, le nombre le plus élevé jamais enregistré", a déclaré le WEF. (Reportage de l'équipe Reuters Davos ; rédaction de Leela de Kretser, Alexander Smith et Mark Potter)