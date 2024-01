(Alliance News) - Gulf Investment Fund PLC a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire avait dépassé son indice de référence, grâce à ses positions en Arabie Saoudite et au Qatar.

Gulf Investment Fund est un fonds d'investissement basé sur l'île de Man qui se concentre sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman.

La société a déclaré que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté de 11 % au cours des trois mois précédant le 31 décembre, surpassant son indice de référence, l'indice composite S&P GCC, qui a progressé de 6,1 %.

La surperformance au cours du trimestre est due à des participations en Arabie saoudite et au Qatar et à une sous-pondération au Koweït et à Dubaï, a déclaré Gulf Investment.

"Le conflit entre Israël et le Hamas a initialement entraîné une volatilité sur les marchés du CCG. Cependant, ils se sont largement redressés depuis les creux d'octobre, compte tenu de la très faible exposition économique à Israël et à la Palestine. Nous nous attendons à ce que les marchés continuent de progresser grâce à la poursuite des réformes régionales et des dépenses d'infrastructure", a-t-il ajouté.

Les actions du Gulf Investment Fund ont clôturé en hausse de 0,5 % à 2,22 USD à Londres jeudi.

