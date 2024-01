(Alliance News) - Les actions à Londres sont en légère baisse ce jeudi, avant la décision de la banque centrale dans la zone euro et les données sur la croissance économique américaine.

La Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt cet après-midi, le marché prévoyant un troisième maintien consécutif. L'accent sera mis sur les indications concernant le calendrier des réductions de taux. Alors que le marché prévoit une première réduction de 25 points de base en avril, les récents commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ont suggéré que la banque elle-même prévoit la première réduction au cours de l'été.

"L'augmentation des coûts de transport et la pression positive sur les prix du pétrole signifient que les risques de hausse prévalent. Cependant, le ralentissement des économies européennes appelle à des taux plus bas", a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Un autre point clé de la journée sera les données sur la croissance économique américaine cet après-midi.

Le Bureau d'analyse économique publiera les chiffres intérieurs bruts, qui devraient montrer que l'économie américaine a progressé de 2,0 % au cours des trois mois se terminant en décembre, ce qui est inférieur à la croissance annualisée de 4,9 % enregistrée au troisième trimestre.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 7,0 points, 0,1%, à 7 520,67

----------

Hang Seng : en hausse de 1,8 % à 16 186,60

Nikkei 225 : clôture en hausse de 9,99 points à 36 236,47

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 555,40

----------

DJIA : clôture en baisse de 98,06 points, 0,3%, à 37 806,39

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 4 868,55

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 15 481,92

----------

EUR : baisse à 1,0884 USD (1,0904 USD)

GBP : baisse à 1,2722 USD (1,2744 USD)

USD : hausse à JPY147,71 (JPY147,33)

Or : en hausse à 2 015,61 USD l'once (2 012,59 USD)

Pétrole (Brent) : en légère baisse à 80,31 USD le baril (80,44 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

14:15 CET Décision sur les taux d'intérêt de la zone euro

10:00 CET Allemagne Ifo - climat des affaires

08:30 EST Commandes de biens durables aux Etats-Unis

08:30 EST États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage

08:30 EST Stocks des grossistes américains

08:30 EST US GDP

10:00 EST Ventes de logements neufs aux Etats-Unis

10:30 EST Stockage de gaz naturel de l'EIA des États-Unis

11:00 EST Activité manufacturière de la Fed de Kansas City aux États-Unis

----------

David Cameron a rappelé à Benjamin Netanyahu la nécessité d'une solution à deux États après que le premier ministre israélien a rejeté les demandes de ses alliés en faveur de la création d'un État palestinien. Le ministre des affaires étrangères a mis en garde contre les souffrances "inimaginables" à Gaza après avoir réitéré son appel à une "pause humanitaire immédiate" lors d'une réunion à Jérusalem mercredi. Le député conservateur a exhorté Israël à ouvrir davantage de points de passage vers Gaza afin de permettre l'acheminement d'une aide humanitaire cruciale dans la bande de Gaza assiégée. Il a également appelé à la protection des médecins et des hôpitaux après leur destruction lors de la guerre à Gaza déclenchée par la vague de sang du Hamas en Israël le 7 octobre.

----------

La production automobile en Grande-Bretagne a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis 2019, soit avant la pandémie de grippe aviaire, a déclaré jeudi un organisme industriel, tout en mettant en garde contre les aléas de la conjoncture. La production des constructeurs automobiles du pays, principalement détenus par des étrangers, dont Nissan et Jaguar Land Rover, a atteint un peu plus de 905.000 unités en 2023, soit une hausse de près de 17% par rapport à l'année précédente, a déclaré la Society of Motor Manufacturers & Traders (Société des constructeurs et négociants automobiles) dans un communiqué. "L'atténuation des problèmes liés aux pandémies, des pénuries de puces aux blocages, et l'augmentation de la production de modèles électrifiés ont contribué à stimuler la production annuelle", a ajouté la société.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève Admiral Group à "neutre" (underweight) - objectif de prix 2.550 (1.700) pence

----------

Berenberg relève l'objectif de cours de Howden Joinery Group à 930 (835) pence - 'buy' (acheter)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

La société de santé grand public Haleon a déclaré avoir accepté de vendre la marque ChapStick à Suave Brands Co, qui est une société de portefeuille de Yellow Wood Partners. Haleon recevra un produit en espèces avant impôts d'environ 430 millions de dollars, ainsi qu'une participation minoritaire passive dans Suave Brands évaluée à environ 80 millions de dollars. Haleon utilisera le produit de la vente pour rembourser la dette, "étayant [sa] confiance dans la possibilité de réduire la dette nette par rapport à l'Ebitda ajusté à moins de 3 fois en 2024". Haleon s'attend à ce que la vente soit conclue au cours du deuxième trimestre. ChapStick a généré un chiffre d'affaires de 112 millions de livres sterling en 2023. "Bien que ChapStick soit une grande marque, très appréciée des consommateurs du monde entier, elle n'est pas au cœur des préoccupations de Haleon. La vente de la marque nous permet de simplifier nos activités et de rembourser nos dettes plus rapidement. Nous sommes convaincus que la marque continuera à prospérer sous son nouveau propriétaire", a déclaré Brian McNamara, PDG de Haleon.

----------

Rio Tinto a fait le point sur l'accident d'avion près de Forth Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Le mineur a déclaré que l'avion charter, qui se rendait à la mine de diamants de Diavik, s'est écrasé, tuant quatre membres de l'équipe et deux membres de l'équipage de la compagnie aérienne. Un autre membre de l'équipe a survécu à l'accident et a été soigné à l'hôpital. "La nouvelle dévastatrice de la perte d'amis et de collègues nous laisse insensibles. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles, aux amis et aux proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Je me rends dans les Territoires du Nord-Ouest pour être aux côtés de notre équipe et lui apporter tout notre soutien. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités dans les jours, les semaines et les mois à venir, afin de soutenir leurs efforts pour comprendre tous les faits de ce qui s'est passé", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm.

----------

RS Group a déclaré que les marchés ont été "plus faibles que prévu" au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 31 décembre. Le fournisseur de produits et de services industriels a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 1 % au cours du troisième trimestre, mais qu'il avait chuté de 10 % à périmètre constant. Cela reflète "un sentiment industriel faible" et un "ralentissement de la liquidation des stocks excédentaires des clients, en particulier dans le domaine de l'électronique et des produits associés". Le groupe RS a commenté : "Malgré l'incertitude géopolitique persistante, les périodes de vacances prolongées et les conditions météorologiques extrêmes, le commerce en Asie-Pacifique s'améliore, [l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique] est stable et les Amériques restent difficiles avec des comparateurs du quatrième trimestre qui se détendent".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Wizz Air a annoncé un troisième trimestre de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré que les revenus ont augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre 1,06 milliard d'euros à partir de 911,7 millions d'euros, tandis que les passagers transportés ont bondi de 22% pour atteindre 15,1 millions. Sa perte d'exploitation s'est creusée, passant de 155,5 millions d'euros à 180,4 millions d'euros. "Wizz Air a continué d'offrir une croissance de capacité inégalée dans l'industrie au cours du troisième trimestre, avant l'immobilisation au sol prévue des avions au quatrième trimestre, car les turbosoufflantes à engrenages sont retirées pour les inspections obligatoires. Nous avons travaillé dur pour ajuster le programme en fonction des projections de capacité mises à jour, en nous concentrant sur la saisonnalité et les marchés ayant le plus grand potentiel pour offrir des rendements plus élevés et une performance opérationnelle optimale. Nous continuons à gérer activement les problèmes liés aux moteurs GTF afin de minimiser l'impact sur nos opérations", a déclaré Jozsef Varadi, PDG de la compagnie. Le début du quatrième trimestre a été positif, a ajouté M. Varadi, avec des coefficients de charge à la vente qui tendent vers un niveau similaire à celui de l'année dernière, tandis que les recettes unitaires ont augmenté chaque année. Après avoir annulé environ 6 % de sa capacité prévue au troisième trimestre en raison de la crise israélienne, la compagnie prévoit de reprendre ses activités en Israël dès le début du mois de mars.

----------

Dr Martens a déclaré que ses résultats du troisième trimestre étaient conformes à ses prévisions de novembre. Au cours des trois mois précédant le 31 décembre, le chiffre d'affaires a chuté de 21 % en glissement annuel pour atteindre 267,1 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires depuis le début de l'année était inférieur de 12 % à celui de l'année précédente, à 662,9 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires du commerce électronique a chuté de 9 %, sous l'effet d'une baisse dans les Amériques. Le chiffre d'affaires du commerce de détail est resté stable, tandis que le chiffre d'affaires du commerce de gros a chuté de 49 %, avec des baisses significatives dans les Amériques et la région EMEA. "Les prévisions fournies lors de la publication des résultats du premier semestre, à savoir une baisse du chiffre d'affaires annuel [à taux de change constant] d'un pourcentage à un chiffre par rapport à l'année précédente, restent inchangées", a déclaré le fabricant de bottes.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Helium One a déclaré que son puits Itumbula West-1 en Tanzanie a atteint avec succès une profondeur totale de 961 mètres. Des indices d'hélium élevés, vingt fois supérieurs aux niveaux de fond, ont été régulièrement mesurés lors du forage des cibles Lake Beds Formation, Red Sandstone Group, Karoo Group et Basement, a déclaré le principal explorateur d'hélium. "Les premiers résultats du puits Itumbula West-1 sont très positifs. Nous avons rencontré des indices d'hélium élevés, comme l'équipe l'avait prévu avant le forage, jusqu'au sous-sol. Les diagraphies filaires constituent la prochaine étape cruciale dans l'identification des intervalles que nous testerons et échantillonnerons pour une évaluation plus approfondie", a déclaré Lorna Blaisse, PDG de la société.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.