(Alliance News) - Le FTSE 100 devrait ouvrir en hausse ce lundi, profitant de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, tandis que les craintes d'une escalade du conflit régional au Moyen-Orient atténuent le sentiment de risque ailleurs.

Plus d'un million de personnes ont fui leurs maisons à Gaza dans des scènes de chaos et de désespoir alors qu'Israël a bombardé la bande de Gaza gouvernée par le Hamas et a continué à rassembler des troupes lundi en préparation d'une invasion terrestre de grande envergure.

Le président américain Joe Biden a déclaré, lors d'une interview accordée à l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS, que si une invasion était nécessaire pour "éliminer les extrémistes", toute tentative d'occupation du territoire serait une "grave erreur". Les États-Unis et Israël envisagent une visite de M. Biden dans la semaine à venir.

L'Iran, qui soutient le Hamas, et le Hezbollah libanais, également soutenu par Téhéran, ont prévenu qu'une invasion entraînerait une riposte. "Personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la non-expansion des conflits si Israël envoie ses soldats à Gaza, a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle évacuait les habitants vivant le long de sa frontière nord avec le Liban, dans un contexte de tensions croissantes.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, Hipgnosis Songs Fund a déclaré qu'il retirait sa proposition de dividende, car il s'attend à des paiements de redevances rétroactifs moins élevés. La société d'électrolyseurs ITM a déclaré qu'elle commençait à faire des offres pour des projets sur le marché américain.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 27,7 points, soit 0,4 %, à 7 627,3

----------

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 17 611,34

Nikkei 225 : clôture en baisse de 2,0% à 31 659,03

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,4% à 7 026,50

----------

DJIA : clôture en hausse de 39,15 points, soit 0,1%, à 33 670,29

S&P 500 : clôture en baisse de 21,83 points, soit 0,5%, à 4 327,78

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 166,99 points, soit 1,2%, à 13 407,23

----------

EUR : en hausse à 1,0531 USD (1,0498 USD)

GBP : hausse à 1,2169 USD (1,2135 USD)

USD : baisse à 149,48 JPY (149,66 JPY)

Or : baisse à 1 915,00 USD l'once (1 922,99 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 90,77 USD le baril (89,59 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Réunion des ministres des finances de la zone euro de l'Eurogroupe de l'UE

1100 CEST Commerce extérieur de l'UE

1100 IST Exportations et importations de biens de l'Irlande

----------

La croissance des prix de l'immobilier au Royaume-Uni a été modérée ce mois-ci par rapport aux normes habituellement plus élevées d'octobre, selon les chiffres de Rightmove, bien que le portail immobilier ait noté un certain retour au calme sur le marché des prêts hypothécaires. Selon Rightmove, les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 0,5 % en octobre, ce qui représente une légère accélération par rapport à la hausse de 0,4 % enregistrée en septembre. Toutefois, la hausse de ce mois-ci est nettement inférieure à la "norme historique" de 1,4 % de l'augmentation des prix de l'immobilier habituellement enregistrée en octobre.

----------

Un haut responsable politique allemand a indiqué que l'UE pourrait être disposée à réexaminer les relations commerciales avec le Royaume-Uni après le Brexit, en disant aux hommes politiques de "nous appeler". Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré à BBC News que le Royaume-Uni disposait d'une "invitation permanente" pour toute discussion future sur la réduction des barrières commerciales ou des "obstacles dans la vie quotidienne des entreprises". "Si vous souhaitez intensifier vos relations commerciales avec l'UE, appelez-nous ! Il a déclaré à l'organisme de radiodiffusion : "Dans la vie quotidienne des entreprises allemandes, il y a de nouveaux obstacles depuis le Brexit Je ne pense pas que (le) Royaume-Uni bénéficie du Brexit. "Nous apprécions vraiment le Royaume-Uni, ses valeurs, son peuple et j'apprécierais vraiment, vraiment, que nous puissions intensifier (les relations commerciales) à nouveau", a-t-il déclaré.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays réduit Ocado à 'underweight' (equal weight) - objectif de prix 430 (680) pence

----------

Jefferies relève Pennon Group à "buy" (sous-performance) - objectif de cours 850 (700) pence

----------

Jefferies relève United Utilities à "acheter" (hold) - objectif de cours 1 200 (960) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

GSK a déclaré avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments concernant le Jemperli en association avec le carboplatine-paclitaxel pour les adultes atteints de certains cancers de l'endomètre. Jemperli, ou dostarlimab, est un anticorps monoclonal, tandis que le carboplatine-paclitaxel est une chimiothérapie. L'avis positif est l'une des dernières étapes avant que la Commission européenne ne décide d'accorder ou non une autorisation de mise sur le marché au traitement, a indiqué GSK.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La société de paris et de jeux 888 a confirmé que Per Widerstrom avait pris ses fonctions de directeur général, comme prévu. Jonathan Mendelsohn a repris son poste de président non exécutif, après avoir exercé une fonction exécutive depuis le 30 janvier. Per Widerstrom était jusqu'à présent PDG de Fortuna Entertainment Group, une société de paris et de jeux en Europe centrale et orientale.

----------

Hipgnosis Songs Fund a déclaré qu'il avait décidé de retirer sa proposition de dividende intérimaire de 1,13 pence annoncée à la fin du mois de septembre. En effet, l'entreprise s'attend désormais à recevoir des "paiements rétroactifs nettement inférieurs" en rapport avec la décision de l'US Copyright Royalty Board concernant les redevances payables aux auteurs-compositeurs pour la période allant de 2018 à 2022. Le conseil d'administration d'Hipgnosis a l'intention de réduire les paiements rétroactifs de CRB III à 9,9 millions de dollars, contre 21,7 millions de dollars à la fin du mois de mars. Le retrait du dividende vise à assurer le respect d'une clause de sa facilité de crédit renouvelable. "En outre, la société est en discussion avec l'agent et les prêteurs afin d'éviter tout impact potentiel du débouclage de la régularisation de CRB III sur le respect futur du ratio de couverture des charges fixes", a ajouté le fonds. "Sous réserve d'une conclusion satisfaisante des discussions avec les prêteurs, le conseil d'administration prévoit de déclarer et de payer les dividendes futurs comme prévu.

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

ITM Power a déclaré qu'elle commençait à répondre à des appels d'offres pour des projets sur le marché américain. Le fabricant d'électrolyseurs destinés à produire de l'hydrogène vert a déclaré qu'il poursuivrait une "entrée accélérée et sans actifs" sur le marché américain, qui est "largement reconnu" comme ayant le potentiel de devenir l'un des plus grands marchés pour les électrolyseurs. "L'aventure de l'hydrogène vert dans la région ne fait que commencer, ce qui offre à l'IMT une formidable opportunité de devenir un fournisseur d'électrolyseurs de premier plan au fur et à mesure que le marché se développera dans les années à venir", a déclaré Dennis Schulz, PDG de l'IMT.

----------

On The Beach a déclaré que les réservations pour les vacances d'octobre et de novembre étaient en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. Selon une enquête commandée par le détaillant de voyages, quelque 58 % des adultes britanniques envisagent de partir en vacances pendant cette période ou sont certains de le faire. Zoe Harris, directrice de la clientèle chez On The Beach, a déclaré : "Nous savons tous que cet été a été une véritable douche froide et, d'après nos données de réservation, il semble que les vacanciers soient à la recherche des derniers rayons de soleil.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

