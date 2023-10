(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère hausse lundi, le sentiment de risque s'améliorant après une période difficile pour les marchés la semaine dernière.

"Le sentiment de risque s'est amélioré par rapport à vendredi, car les tensions au Moyen-Orient ne se sont pas aggravées autant qu'on le craignait pendant le week-end. Le Hamas a libéré deux otages et l'aide humanitaire a commencé à entrer dans la bande de Gaza depuis la frontière égyptienne", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Mais les tensions restent extrêmement fortes et le risque d'une escalade sérieuse prévaut alors qu'Israël a intensifié ses raids aériens à Gaza et que le Hezbollah pourrait entraîner le Liban dans la guerre, et propager les tensions dans toute la région".

Au cours du week-end, le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les combats durent des mois dans la guerre contre le Hamas islamiste dans la bande de Gaza.

"En ce qui concerne les aspects opérationnels de la manœuvre, en fin de compte, rien n'arrêtera les FDI. Il s'agit d'une combinaison de deux choses : nos capacités aériennes et nos manœuvres au sol", a déclaré M. Gallant dimanche à Tel Aviv.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, Keller a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice annuel soit supérieur au consensus du marché. Pendant ce temps, Upland Resources a rejeté une offre de rachat.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,1% à 7 406,20

Hang Seng : les marchés financiers de Hong Kong sont fermés en raison du jour férié du festival Chung Yeung.

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,8% à 30 999,55

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,8% à 6 844,10

DJIA : clôture en baisse de 286,89 points, soit 0,9%, à 33 127,28

S&P 500 : clôture en baisse de 53,84 points, soit 1,3 %, à 4 224,16

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 202,37 points, soit 1,5%, à 12 983,81

EUR : en baisse à 1,0577 USD (1,0594 USD)

GBP : baisse à 1,2150 USD (1,2156 USD)

USD : en hausse à 149,94 JPY (149,84 JPY)

Or : baisse à 1 975,69 USD l'once (1 996,01 USD)

(Brent : en baisse à 91,25 USD le baril (93,20 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

16:00 CEST EU FCCI Indicateur flash de confiance des consommateurs

08:30 EDT US Chicago Fed national activity index (indice d'activité nationale de la Fed de Chicago)

Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans le centre de Gaza dimanche après qu'Israël a intensifié ses frappes sur l'enclave déchirée par la guerre. Un autre convoi de 17 camions d'aide est arrivé alors que le territoire dirigé par le Hamas est confronté à des pénuries "catastrophiques". La violence faisant rage sans contrôle, l'Iran a déclaré que la région pourrait devenir "incontrôlable". Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a lancé un avertissement sévère au Hezbollah libanais, déclarant que s'impliquer serait "l'erreur de sa vie". Washington a prévenu tout acteur cherchant à attiser le conflit qu'il n'hésiterait pas à agir en cas d'"escalade". Les militants du Hamas à Gaza ont pris d'assaut la frontière israélienne le 7 octobre, lançant un raid qui a tué au moins 1 400 personnes, principalement des civils qui ont été abattus, mutilés ou brûlés dès le premier jour, selon des responsables israéliens. Ils ont également pris plus de 200 otages lors de la pire attaque de l'histoire d'Israël.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman relève l'objectif d'InterContinental Hotels à 6 350 (6 200) pence - "neutre".

RBC relève l'objectif de United Utilities à 1 125 (1 075) pence - "sector perform".

Jefferies réduit l'objectif de cours de Rentokil Initial à 650 (740) pence - "buy" (acheter)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Enhertu d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo a été approuvé dans l'UE en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé. Daiichi est une société pharmaceutique basée à Tokyo. AstraZeneca est une société pharmaceutique basée à Cambridge. AstraZeneca a déclaré que l'autorisation d'Enhertu a été recommandée en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé dont les tumeurs présentent une mutation HER2 activatrice et qui nécessitent un traitement systémique après une chimiothérapie à base de sels de platine avec ou sans immunothérapie. Enhertu, connu sous le nom générique de trastuzumab deruxtecan, est un conjugué anticorps-médicament spécifiquement conçu pour HER2, développé et commercialisé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.

ENTREPRISES - FTSE 250

Keller a déclaré qu'elle avait maintenu une activité commerciale "positive" au cours de son troisième trimestre, qui s'est achevé le 30 septembre, à la suite de ses performances "exceptionnellement fortes" au cours du premier semestre. Sur cette base, la société d'ingénierie géotechnique s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année soit sensiblement supérieur aux attentes actuelles du marché. "Cette performance reflète la poursuite de la dynamique et des améliorations opérationnelles au sein de l'entreprise, ainsi que la contribution exceptionnelle des collègues de l'ensemble du groupe, que je tiens à remercier pour leur dévouement et leur travail acharné", a déclaré Michael Speakman, directeur général de l'entreprise.

Le groupe Vistry a fourni une mise à jour commerciale pour la période allant du 1er juillet à aujourd'hui. Il a déclaré qu'il visait un bénéfice avant impôt ajusté de 450 millions de livres sterling pour 2023, en excluant l'impact de la transition de l'activité de construction de maisons vers les partenariats. "Comme décrit précédemment, cet impact est créé par la réévaluation de la marge de vie complète des sites de construction de maisons du groupe pour refléter les éléments de prévente accrus et la réduction de prix associée", a-t-il expliqué. Vistry a déclaré qu'elle estime que l'impact final en 2023 de la réduction des marges des sites complets est de l'ordre de 40 millions de livres sterling et que, par conséquent, le bénéfice avant impôt ajusté visé par la société, y compris cet impact, est de 410 millions de livres sterling.

AUTRES ENTREPRISES

Roche a acquis Telavant Holdings dans le cadre d'une transaction de plus de 7 milliards de dollars, ce qui lui permet d'ajouter à son portefeuille un traitement contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Le fabricant de médicaments versera 7,1 milliards de dollars aux propriétaires actuels de Telavant, Roivant Sciences et Pfizer, ainsi qu'un paiement d'étape à court terme de 150 millions de dollars. Roivant détient 75 % de Telavant et Pfizer les 25 % restants. "L'accord comprend les droits de développement, de fabrication et de commercialisation aux États-Unis et au Japon du RVT-3101 de Televant", a déclaré Roche. "RVT-3101 est une nouvelle thérapie prometteuse en cours de développement pour les personnes souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin, y compris la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont un groupe de troubles gastro-intestinaux chroniques dont près de 8 millions de personnes sont diagnostiquées dans le monde et 80 % d'entre elles ne connaissent pas de rémission durable."

Upland Resources a déclaré avoir reçu une offre de rachat "non sollicitée et très préliminaire" de la part de SEC Capital. L'offre éventuelle portait sur les actions d'Upland, à un prix indicatif de 14 pence. Les actions d'Upland ont clôturé à 2,93 pence vendredi à Londres. "Le conseil d'administration a rejeté sans équivoque cette approche, car il estime qu'elle sous-évalue considérablement le potentiel actuel de la société", a déclaré la société pétrolière et gazière.

Alphawave IP a nommé Rahul Mathur au poste de directeur financier. Mathur a été directeur financier d'Avantus depuis 2021 et directeur financier et premier vice-président des finances de Rambus de 2016 à 2021. Tony Pialis, cofondateur et directeur général de l'entreprise, a déclaré à propos de cette nomination : "Sa vaste expérience à des postes de direction financière au sein de sociétés de semi-conducteurs cotées en bourse sera inestimable alors que nous continuons à jeter les bases de la prochaine phase de croissance de l'entreprise, en travaillant avec nos clients pour créer une infrastructure d'IA de nouvelle génération."

