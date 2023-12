Les assureurs, confrontés au risque croissant d'attaques physiques contre les entreprises en raison de la guerre ou de troubles civils, réexaminent l'étendue et la portée de cette couverture dans les zones de conflit potentiel.

La garantie contre la violence politique, que les entreprises peuvent souscrire pour s'assurer contre les dommages physiques causés par la guerre, les attentats terroristes, les grèves ou les émeutes, peut être achetée en tant que police autonome, parallèlement à l'assurance des biens, ou dans le cadre d'un ensemble d'assurances contre les risques politiques.

Toutefois, les assureurs internationaux ont largement renoncé à proposer de telles polices en Ukraine à la suite de l'invasion russe et ont fortement réduit leurs activités en Israël depuis le conflit avec le Hamas, ont déclaré des sources du secteur à Reuters.

Ils envisagent maintenant de réduire la couverture d'autres régions considérées comme potentiellement vulnérables aux troubles afin d'éviter les pertes, notamment à Taïwan, où l'on craint une attaque de la Chine.

"Il est possible que la réaction à l'Ukraine et à d'autres pays ait un impact plus important sur d'autres régions du monde qui ne sont pas encore en situation réelle, mais qui pourraient l'être à l'avenir, comme Taïwan", a déclaré Tarique Nageer, responsable du conseil en matière de placement des risques de terrorisme chez le courtier Marsh.

De nombreuses polices d'assurance contre la violence politique sont souscrites sur le marché de l'assurance de la Lloyd's de Londres, ainsi que par des assureurs basés aux États-Unis et aux Bermudes, tandis que des polices d'assurance distinctes contre la guerre sont proposées dans les secteurs de l'aviation et du transport maritime.

"Vous ne pouvez rien obtenir en Ukraine à l'heure actuelle. Dans des pays comme Taïwan, la capacité disponible a chuté de 50 %, voire plus", a ajouté M. Nageer.

Les assureurs ont réduit la couverture de la violence politique et du risque politique au sens large à Taïwan après que la Lloyd's a demandé à ses membres, au début de l'année, d'identifier l'exposition potentielle à des scénarios de catastrophe dits réalistes liés au conflit dans la région.

John Neal, directeur général de la Lloyd's, a déclaré à Reuters en septembre que l'exposition du marché à Taïwan était "gérable".

UNE MAISON EN FEU

Les polices d'assurance contre la violence politique étant généralement annuelles, les assureurs peuvent décider assez rapidement de ne pas les renouveler.

Mais certains ont même décidé d'offrir une couverture mensuelle en Israël, a déclaré Hamish Greenwood, responsable de la gestion des crises chez le courtier d'assurance McGill and Partners.

"Certains syndicats ont proposé une couverture de 12 mois juste avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine et les gens se sont brûlés", a-t-il déclaré.

D'autres ont renoncé à toute couverture, en particulier pour les nouveaux clients, les sources d'assurance craignant que le conflit ne s'étende à des pays voisins tels que le Liban.

M. Greenwood a indiqué qu'un client de Haïfa, dans le nord d'Israël, qui avait acheté une protection contre 100 millions de dollars de dommages, luttait désormais pour obtenir une couverture de 10 millions de dollars.

"En fait, vous assurez une maison en feu", a-t-il ajouté.

Les tarifs de la couverture des violences politiques en Israël étaient déjà plus élevés que dans d'autres régions du monde en raison du risque perçu.

"Il y a beaucoup plus de marchés qui sont réticents à souscrire (une couverture) pour Israël aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Il se peut qu'Israël ait vu sa capacité disponible réduite de 75 %", a déclaré M. Nageer.

Certains tarifs ont été multipliés par 10 ou plus au cours des derniers mois, selon M. Greenwood, bien qu'un souscripteur qui a refusé d'être nommé ait déclaré que les augmentations de tarifs seraient probablement plus faibles dans les régions d'Israël plus éloignées des territoires palestiniens.

Les assureurs affirment que les affaires ne se sont pas complètement taries.

"Pour les clients de longue date qui ont acheté une couverture, vous ne voulez pas nécessairement abandonner la couverture", a déclaré Roddy Barnett, responsable des risques politiques et du crédit commercial chez l'assureur Beazley.

"Nous avons obtenu quelques devis pour des affaires au Liban et en Israël, ce n'est pas comme si le marché s'était enfui.