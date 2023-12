Les compagnies maritimes restent dans l'ignorance en ce qui concerne la nouvelle coalition navale internationale mise sur pied par les États-Unis pour lutter contre les attaques en mer Rouge, de nombreux navires continuant d'éviter la région ou annulant leurs contrats, ont indiqué des sources mercredi.

Ces sources, qui comprennent des responsables du transport maritime et de la sécurité maritime, indiquent que peu de détails pratiques sont connus sur l'initiative lancée mardi par Washington et qu'on ne sait pas non plus si elle s'engagera directement en cas de nouvelles attaques armées en mer.

Depuis le 19 novembre, les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre des navires en mer Rouge pour manifester leur soutien au Hamas, alors que l'offensive militaire d'Israël à Gaza se poursuit. Le groupe a promis de poursuivre ses opérations visant les navires israéliens ou les navires se dirigeant vers les ports israéliens.

Les combattants houthis, bien entraînés et de plus en plus capables de lancer des attaques nocturnes, ont tiré des missiles et lancé des assauts maritimes contre des navires à partir d'embarcations rapides. Les missiles tirés ont été repoussés par les navires de guerre américains.

"Il y a encore un certain nombre d'inconnues en ce qui concerne la coalition. Nous ne savons pas exactement combien de navires de guerre seront impliqués, combien de temps il faudra à ces navires pour arriver dans la région, ni quelles seront leurs règles d'engagement et le système de protection qui sera mis en place", a déclaré Corey Ranslem, directeur général de la société britannique Dryad Global, spécialisée dans le conseil et la sécurité en matière de risques maritimes.

"Globalement, il s'agit d'une zone relativement petite, mais assurer la protection des navires commerciaux dans cette région pourrait être une entreprise de grande envergure en fonction du nombre de navires et de tout changement dans les tactiques des Houthis.

Le 19 novembre, des commandos houthis ont débarqué par hélicoptère sur le Galaxy Leader et l'ont ramené au port de Hodeidah, dans le nord du Yémen. Le transporteur de voitures et son équipage sont toujours détenus.

Les attaques ont perturbé une route commerciale essentielle qui relie l'Europe et l'Amérique du Nord à l'Asie via le canal de Suez et ont entraîné une forte hausse des coûts de transport par conteneur, les entreprises cherchant à expédier leurs marchandises par d'autres itinéraires, souvent plus longs.

"Nous nous attendons à ce que la menace qui pèse sur le transport maritime persiste dans un avenir prévisible tant que le conflit se poursuivra à Gaza. En fonction de la manière dont la coalition dirigée par les États-Unis se met en place, nous pourrions également voir le niveau de menace contre le transport maritime commercial diminuer si leurs efforts sont efficaces", a déclaré M. Ranslem de Dryad.

"Un certain nombre de compagnies maritimes internationales se détournent de l'Afrique ou interrompent complètement leurs activités dans cette région. Si les efforts de la coalition ne sont pas efficaces, nous nous attendons à ce que davantage de compagnies maritimes se détournent autour du Cap".

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, en visite cette semaine à Bahreïn, où se trouve le quartier général de la marine américaine au Moyen-Orient, a déclaré que Bahreïn, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne figuraient parmi les pays participant à l'opération de sécurisation de la mer Rouge.

Le groupe effectuera des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden adjacent.

"Les soldats ne feront-ils rien d'autre que d'écraser les missiles dans le ciel ? Si c'est tout, cela donnera-t-il les assurances nécessaires aux compagnies maritimes ? Nous ne le savons pas encore", a déclaré une source de l'industrie du transport maritime.

"Le marché a besoin de voir un succès ou une action concrète", a déclaré une autre source.

La Chambre internationale de la marine marchande a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la nouvelle task force permette un "effort coordonné à travers un grand nombre de navires de guerre militaires qui fourniront une réponse suppressive significative".

PAUSE DANS LES VOYAGES EN MER ROUGE

Les compagnies de transport de conteneurs, en particulier, ont continué d'interrompre leurs voyages en mer Rouge, préférant emprunter un itinéraire autour de l'Afrique qui allonge la durée du voyage et augmente les coûts. Cette situation a alimenté les inquiétudes concernant les retards de livraison et les hausses de prix qui pourraient déclencher une nouvelle poussée d'inflation au niveau mondial.

"Nous continuerons à dérouter tous les navires prévus jusqu'au 31 décembre. Ensuite, nous réévaluerons la situation et prendrons une décision", a déclaré un porte-parole de la compagnie allemande Hapag Lloyd.

Une autre source du secteur maritime a déclaré que certains armateurs avaient annulé des contrats d'affrètement en mer Rouge en invoquant une "navigation dangereuse", ou qu'ils exigeaient une prime de risque en plus du remboursement de la couverture d'assurance contre les risques de guerre, qui est de plus en plus élevée.

Il existe déjà une force maritime combinée dirigée par les États-Unis, composée de 39 pays et basée à Bahreïn. Ses principaux objectifs sont "la lutte contre les stupéfiants et la contrebande, la répression de la piraterie et l'encouragement de la coopération régionale", selon son site web.

La nouvelle coalition sera d'abord dirigée par les États-Unis et le Royaume-Uni, puis d'autres membres "seront persuadés de faire leur part du travail", a déclaré Gerry Northwood, consultant auprès de la société de sécurité maritime MAST et ancien capitaine de la marine britannique.

"L'industrie devra donc faire sa part", a déclaré M. Northwood, qui a déjà commandé des navires de guerre dans la région.

"Les règles d'engagement seront configurées pour permettre aux navires de défendre la navigation contre les menaces aériennes et de surface. La lutte contre les Houthis à terre fera l'objet d'une opération différente.