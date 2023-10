Le prix de l'or a baissé lundi en raison de ventes techniques après une forte hausse lors de la session précédente, bien que les inquiétudes concernant l'escalade potentielle du conflit au Moyen-Orient aient maintenu le lingot au-dessus du niveau psychologiquement clé de 1 900 dollars l'once.

L'or au comptant a chuté de 0,9% à 1 915,19 $ l'once à 1012 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 20 septembre plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,7% à 1 927,80 $.

"L'or se maintient bien parce que nous avons encore beaucoup d'incertitudes liées au Moyen-Orient et la possibilité que cela évolue vers quelque chose de très sérieux, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Nous devons voir si les mouvements des obligations et du dollar sont suffisants pour soutenir les niveaux actuels ou si une nouvelle escalade au Moyen-Orient est nécessaire pour faire grimper les prix de l'or.

L'or, souvent utilisé comme réserve de valeur sûre en période d'incertitude politique et financière, a fait un bond de 3,4 % vendredi, sa plus forte hausse en une journée depuis sept mois, grâce à une forte demande de valeurs refuges et à la couverture des positions à découvert.

Israël a nié lundi qu'un cessez-le-feu avait été conclu dans le sud de la bande de Gaza, après que des sources de sécurité égyptiennes eurent déclaré plus tôt qu'un accord avait été conclu pour interrompre les frappes et permettre aux étrangers de quitter la région et à l'aide d'y pénétrer.

"Les investisseurs recherchent de plus en plus des opportunités d'investissement stables au cours de ces périodes, et l'or a une fois de plus répondu à ces attentes", a déclaré Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux chez Heraeus.

Alors que les investisseurs attendent de nouvelles mises à jour sur la guerre entre Israël et le Hamas, le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, plus tard dans la semaine, sera également suivi de près pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à environ 90 % les chances que la Fed laisse les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique générale le mois prochain.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,7 % à 22,55 l'once, le platine a perdu 0,6 % à 875,39 dollars, tandis que le palladium a baissé de 1,7 % à 1 128,19 dollars.