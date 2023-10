(Alliance News) - Les cours des actions en Europe étaient en baisse jeudi après-midi, la crainte étant que les tensions entre Israël et ses voisins du Moyen-Orient n'atteignent un point d'ébullition.

En même temps, les mouvements sauvages sur le marché obligataire américain nuisent également aux actions. Le rendement du Trésor à 10 ans approche les 5 %.

L'indice FTSE 100 a perdu 50,13 points, soit 0,7 %, à 7 537,87 points. Le FTSE 250 a perdu 11,17 points, soit 0,1 %, à 17 392,29, et l'AIM All-Share a gagné 0,78 point, soit 0,1 %, à 685,58.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,7% à 751,96, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 15 082,29, tandis que le Cboe Small Companies était en baisse de 0,5% à 12 939,23.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère baisse de 0,1 %.

"Les inquiétudes concernant l'escalade de la violence au Moyen-Orient ont pesé sur les actions dans le monde entier. Les marchés américains ont connu une séance agitée la nuit dernière et la négativité s'est répandue en Europe et en Asie jeudi", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le premier ministre britannique est arrivé en Israël pour rencontrer les dirigeants du Moyen-Orient et appeler à éviter toute escalade du conflit.

Rishi Sunak s'entretiendra avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le président Isaac Herzog au début d'un voyage de deux jours qui devrait le mener dans plusieurs capitales de la région

Il invitera les dirigeants du Moyen-Orient à "éviter une nouvelle escalade dangereuse", estimant que "trop de vies ont déjà été perdues" dans la guerre entre Israël et le Hamas.

La visite de M. Sunak fait suite à celle du président américain Joe Biden. Le bureau de M. Netanyahu a en effet annoncé qu'il avait approuvé une demande de M. Biden visant à permettre à l'Égypte d'acheminer des quantités limitées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Cette première brèche dans le siège punitif de 10 jours imposé au territoire est intervenue au lendemain d'une explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza, qui a fait des centaines de morts.

Le Hamas a accusé Israël d'être à l'origine de la frappe, tandis que Tel-Aviv a pointé du doigt un tir de roquette raté par le Jihad islamique, un autre groupe militant opérant dans la bande de Gaza. Le Jihad islamique a rejeté cette allégation.

Les craintes d'une escalade du conflit, après que l'attaque de l'hôpital de Gaza a fait monter la pression, ont nui aux actions, mais ont favorisé les prix du pétrole et de l'or cette semaine.

"Sans surprise, les investisseurs se tournent vers des actifs supposés sûrs ou défensifs, y compris les assureurs et l'or, qui a presque atteint son plus haut niveau en deux mois", a ajouté M. Mould d'AJ Bell.

L'or était coté à 1 951,01 USD l'once jeudi en début d'après-midi, plus haut que les 1 941,78 USD de mercredi. Il avait atteint 1 962,58 USD mercredi, son meilleur niveau depuis le début du mois d'août.

L'assureur Admiral a augmenté de 2,3 % à Londres, tandis que Direct Line a progressé de 3,8 %.

Toujours dans le secteur de l'assurance, Sabre a gagné 3,3 %, l'assureur automobile ayant déclaré que les primes brutes émises avaient augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 162,2 millions de livres sterling au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre.

"Notre succès jusqu'à présent cette année est évident dans les niveaux de primes élevés et la position de solvabilité très forte qui permettra une marge de manœuvre suffisante pour la croissance future tout en permettant au conseil d'administration de déterminer une distribution de dividendes appropriée à la fin de l'année, conformément à notre politique", a déclaré le directeur général Geoff Carter.

Le baril de Brent s'échangeait à 90,19 USD jeudi après-midi, contre 91,10 USD mercredi soir.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Le conflit actuel entre Israël et le Hamas contribue à augmenter le niveau de risque du marché, mais n'a pas provoqué d'afflux importants de valeurs refuges ce jour-là. Bien que les prix du pétrole restent élevés, ils n'ont pas atteint un niveau économiquement préjudiciable. Néanmoins, les titres négatifs introduisent un risque modéré de hausse.

"Dans le même temps, les efforts diplomatiques en cours semblent atténuer la chaleur du rallye, ce qui pourrait aider à stabiliser le risque si les prix du Brent peuvent se rapprocher des 80 USD le baril.

BP et Shell ont chuté de 1,4 % et de 1,0 %, suivant la baisse du prix du Brent.

L'effondrement du marché obligataire ne contribue pas non plus à améliorer le sentiment du marché des actions. Le rendement du Trésor américain à 10 ans se situe actuellement non loin de la barre des 5 %, à 4,95 %. Il avait atteint 4,98 % plus tôt.

Les analystes de la Deutsche Bank ont commenté : "Alors que certains actifs refuges ont bénéficié de la prime de risque géopolitique, les obligations souveraines ont continué à se vendre fortement à travers le monde. Les bons du Trésor américain ont été au premier plan, avec des rendements qui ont atteint de nouveaux sommets sur l'ensemble de la courbe".

À Londres, Rentokil a chuté de 16 %.

L'entreprise de lutte contre les parasites et d'hygiène a averti que les conditions difficiles du marché en Amérique du Nord signifient que son résultat annuel dans la région sera plus mauvais que prévu.

Elle prévoit désormais une marge d'exploitation ajustée en Amérique du Nord comprise entre 18,5 % et 19,0 %, alors qu'elle s'attendait à une marge de 19,5 %.

Au niveau du groupe, cependant, elle maintient sa prévision de marge d'exploitation ajustée de 16,5 %.

Rightmove a chuté de 12 %, l'action ayant été ébranlée par des fusions-acquisitions dans d'autres secteurs du marché des portails immobiliers en ligne.

Le groupe immobilier CoStar, coté à New York, a conclu un accord pour acquérir OnTheMarket, le portail immobilier concurrent de Rightmove, coté à l'AIM.

L'offre est de 110 pence pour chaque action OTM, ce qui valorise l'entreprise à environ 99 millions de livres sterling. Ce prix représente une prime de 56 % par rapport au cours de clôture d'OTM, qui était de 70,50 pence mercredi. Les actions d'OTM ont bondi de 53 % pour atteindre 107,52 pence dans les premières transactions de jeudi.

Pour CoStar, l'opération constitue un "point d'entrée stratégique attractif" sur le marché de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni, selon le communiqué.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en ordre dispersé. Le Dow Jones Industrial Average devrait ouvrir en légère baisse, le S&P 500 en légère hausse et le Nasdaq Composite en hausse de 0,2%.

La livre sterling était cotée à 1,2116 USD jeudi en début d'après-midi, en baisse par rapport à 1,2151 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0550 USD, en hausse par rapport à 1,0533 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 149,80 yens, en baisse par rapport à 149,86 yens.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, les dernières données sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST. Les discours d'un certain nombre de banquiers centraux de la Réserve fédérale sont au programme, y compris celui du président Jerome Powell à 1700 BST.

George Pavel, analyste chez Capex.com, a commenté : "On s'attend toujours à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant une bonne partie de l'année prochaine. Cependant, certains risques subsistent car l'institution pourrait adopter une position encore plus stricte. Par conséquent, les données et les commentaires d'aujourd'hui pourraient alimenter la volatilité."

