Le National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé mercredi qu'il se réunirait le 25 juin pour déterminer la cause probable du déraillement d'un train de la Norfolk Southern survenu en février 2023 à East Palestine, dans l'Ohio, qui a suscité des appels en faveur d'une réforme de la sécurité ferroviaire.

Le déraillement a contraint les habitants à abandonner leurs maisons après que le train a pris feu et libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants près de la frontière de l'État avec la Pennsylvanie. La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé que le président Joe Biden se rendrait bientôt en Palestine orientale. (Rapport de David Shepardson)