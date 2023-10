Amnon Shashua, directeur de la société Mobileye, spécialisée dans les technologies de conduite automobile autonome, et l'un des principaux hommes d'affaires israéliens, a demandé dimanche l'éviction immédiate du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son gouvernement.

M. Shashua, dans un blâme public très médiatisé du secteur privé israélien, a déclaré que le gouvernement de M. Netanyahu était coupable "d'échecs, de dissonances et d'incompétence" depuis que les tireurs du Hamas ont traversé la bande de Gaza pour se livrer à un déchaînement meurtrier dans les villes du sud d'Israël le 7 octobre.

"Nous devons réduire nos pertes et le faire rapidement. La seule solution à la situation actuelle en Israël est de remplacer le gouvernement, et cela doit se faire immédiatement", a écrit M. Shashua dans un article d'opinion paru dans le quotidien financier Calcalist.

Dimanche, M. Netanyahou a provoqué un tollé en s'en prenant à ses chefs des services de renseignement, affirmant qu'ils ne l'avaient jamais prévenu que le Hamas préparait son attaque, mais il s'est ensuite rétracté et a présenté ses excuses.

Interrogé par Reuters, le bureau de M. Netanyahu a refusé de commenter l'éditorial de M. Shashua.

Selon M. Shashua, le gouvernement, qui semble plus préoccupé par sa survie politique que par "le bien du pays", pourrait être remplacé sans organiser de nouvelles élections, ce qui minimiserait les troubles politiques, grâce à la formation d'une nouvelle coalition au sein de l'actuel parlement.

M. Netanyahou n'a pas assumé la responsabilité des échecs en matière de renseignement et d'opérations, se contentant de dire qu'il serait temps de poser des questions difficiles, y compris à lui-même, après la guerre.

Des responsables israéliens ont déclaré que les événements qui ont précédé l'attaque du Hamas et la manière dont elle a été traitée feraient l'objet d'une enquête, mais que l'accent était actuellement mis sur le conflit.

M. Shashua a cofondé la société Mobileye en 1999. Elle a été rachetée par Intel en 2017 pour 15,3 milliards de dollars et est à nouveau entrée en bourse l'année dernière. Il a également fondé la banque numérique One Zero et la société d'IA AI21 Labs. (Reportage de Steven Scheer et Ari Rabinovitch ; Rédaction de Bernadette Baum)