Le directeur général de Royal Jordanian a déclaré lundi que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza entraînait des annulations de réservations et obligeait la compagnie à opérer des vols plus longs et plus coûteux, ce qui pourrait nuire à sa rentabilité au quatrième trimestre.

La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice de 10,7 millions de dinars jordaniens (15,1 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois de l'année et, avant la guerre, elle s'attendait à une augmentation de sa rentabilité au cours du dernier trimestre.

Le directeur général, Samer Majali, a déclaré que la compagnie n'en était plus sûre, avertissant que les coûts avaient considérablement augmenté car elle devait effectuer des vols plus longs pour éviter l'espace aérien voisin.

"Nous avons constaté une réduction du trafic et nous avons évidemment des coûts supplémentaires parce que nous devons emprunter des itinéraires plus longs pour éviter les zones de conflit", a-t-il déclaré aux journalistes lors du salon aéronautique de Dubaï.

Les voyageurs ont annulé leurs réservations pour la région, craignant que la guerre, qui en est à sa cinquième semaine, ne débouche sur un conflit régional. M. Majali a toutefois invité les voyageurs à se rendre en Jordanie, qu'il a décrite comme une "oasis de stabilité".

Lors du salon aéronautique de Dubaï, la compagnie aérienne a signé un accord avec Boeing pour l'achat de six 787-9 Dreamliner. M. Majali a précisé que deux de ces appareils étaient les mêmes que ceux qui avaient été annulés et qui ont été commandés à nouveau.

Le président d'EgyptAir, Yehia Zakaria, a également déclaré que la compagnie aérienne voyait certaines réservations annulées, qui, comme celles de Royal Jordanian, étaient généralement effectuées par des touristes étrangers.

"Il ne s'agit pas de plus de 10 %", a déclaré M. Zakaria à propos des annulations, les qualifiant de "très faibles" et "non considérables".

Il a ajouté que les annulations n'avaient pas atteint un niveau critique et que les touristes continuaient à visiter l'Égypte, même si certaines destinations étaient évitées en raison de la guerre à Gaza.

La Jordanie et l'Égypte sont toutes deux voisines d'Israël, tandis que l'Égypte partage également une frontière avec Gaza.

Lors du salon aéronautique de Dubaï, EgyptAir a signé un contrat de location avec Air Lease Corp pour 18 nouveaux Boeing 737 MAX 8. (1 $ = 0,7098 dinars jordaniens) (Reportage d'Alexander Cornwell ; rédaction de Jason Neely et David Evans)