Paddy Cosgrave, directeur général et fondateur du Web Summit, a démissionné samedi après que les commentaires qu'il a faits sur le conflit entre Israël et le Hamas ont incité certaines entreprises technologiques et certains investisseurs à renoncer à leur participation à la conférence qui se tiendra au Portugal le mois prochain.

"Malheureusement, mes commentaires personnels ont détourné l'attention de l'événement, de notre équipe, de nos sponsors, de nos startups et des participants", a déclaré M. Cosgrave dans un communiqué.

"Je vous présente à nouveau mes excuses les plus sincères pour le tort que j'ai pu causer.

Le Web Summit, qui organise chaque année l'une des plus grandes conférences technologiques au monde, nommera un nouveau PDG dès que possible, a indiqué un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant que le Web Summit 2023, qui se tiendra à Lisbonne, aura lieu comme prévu.

Selon un rapport de Bloomberg publié vendredi, Google et Meta Platforms Inc, ainsi que plusieurs autres entreprises technologiques, dont Intel Corp et Siemens AG, ont décidé de ne pas participer à l'événement.

Le sommet est prévu du 13 au 16 novembre.

M. Cosgrave s'est attiré des critiques après avoir publié, le 13 octobre, sur la plateforme de médias sociaux X, un message faisant référence à la réaction d'Israël à Gaza à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre.

"Les crimes de guerre restent des crimes de guerre, même lorsqu'ils sont commis par des alliés, et doivent être dénoncés pour ce qu'ils sont", peut-on lire dans ce message. Quelques jours plus tard, mardi, il s'est excusé pour ses commentaires.

Cosgrave reste l'actionnaire majoritaire de Web Summit.