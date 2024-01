Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré jeudi qu'il estimait que les membres des communautés musulmanes et arabes de l'industrie technologique n'étaient pas à l'aise pour parler de leurs expériences récentes, dans une allusion apparente à l'impact de la guerre en cours à Gaza.

"Les collègues musulmans et arabes (en particulier palestiniens) de la communauté technologique avec lesquels je me suis entretenu ne se sentent pas à l'aise pour parler de leurs expériences récentes, souvent par crainte de représailles et de perspectives de carrière compromises", a écrit M. Altman sur le réseau de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le patron très en vue du fabricant de ChatGPT, soutenu par Microsoft, a exhorté l'industrie technologique à traiter les membres de ces communautés avec empathie.

Un utilisateur de X a demandé à M. Altman, dans une réponse, ce qu'il pensait des expériences de la communauté juive.

M. Altman a répondu : "Je suis juif : "Je suis juif. Je pense que l'antisémitisme est un problème important et croissant dans le monde, et je vois beaucoup de gens dans notre industrie qui me défendent, ce que j'apprécie profondément.

Les défenseurs des droits de l'homme notent que l'antisémitisme et l'islamophobie ont fortement augmenté aux États-Unis et ailleurs depuis le 7 octobre, date à laquelle le groupe islamiste palestinien Hamas a attaqué Israël, tuant 1 200 personnes, selon les chiffres israéliens.

L'assaut israélien sur Gaza qui a suivi a tué plus de 22 000 Palestiniens, soit près de 1 % des 2,3 millions d'habitants, selon le ministère de la santé de Gaza.

Le mois dernier, le Conseil des relations américano-islamiques a déclaré que dans les deux mois qui ont suivi le début de la guerre, les incidents motivés par l'islamophobie et les préjugés à l'encontre des Palestiniens et des Arabes ont augmenté de 172 % aux États-Unis par rapport à la même période de l'année dernière.

L'Anti-Defamation League a déclaré en décembre qu'entre le 7 octobre et le 7 décembre, les incidents antisémites aux États-Unis avaient augmenté de 337 %. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Jamie Freed)