Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Israel (EIS) a subi d'importantes sorties de capitaux cette semaine après que son cours a atteint son plus bas niveau depuis trois ans, les affrontements entre Israël et le groupe palestinien Hamas ayant ravivé les craintes d'un conflit plus large.

Le fonds de 116,92 millions de dollars, le plus grand fonds négocié en bourse (ETF) exposé aux actions israéliennes, a connu des sorties nettes de 4,94 millions de dollars depuis le début de la semaine, en voie de réaliser sa pire performance hebdomadaire depuis un mois, selon les données de Lipper.

"Si vous regardez l'EIS, il a une plus grande exposition nationale parce qu'il détient Mizrahi et quelques autres sociétés de services financiers", a déclaré Aniket Ullal, responsable des données et de l'analyse des ETF chez CFRA, une société de recherche en investissement.

Selon les données du LSEG au 30 septembre, les valeurs financières représentent plus d'un tiers des actifs du fonds, tandis que les valeurs technologiques constituent le deuxième secteur le plus important.

Le fonds iShares a perdu 1,1 % à 49,4 dollars jeudi, son plus bas niveau depuis mai 2020.

Le fonds a chuté de près de 9 % cette semaine, les marchés israéliens et mondiaux s'étant repliés après que le Hamas a envoyé des combattants en Israël au cours du week-end, faisant plus de 1 300 morts et des dizaines d'otages.

Les représailles israéliennes par des frappes aériennes et d'artillerie ont tué plus de 1 400 Palestiniens et détruit des quartiers entiers de la bande de Gaza.

Les flux nets dans les deux autres ETF exposés aux actions israéliennes - l'ARK Israel Innovative Technology ETF et le BlueStar Israel Technology - ont été négligeables jusqu'à présent cette semaine.

"Nous pensons que les entreprises technologiques israéliennes, qui ont une exposition essentiellement mondiale et qui ont prouvé leur capacité à fonctionner en période de turbulences, sont susceptibles de surperformer les entreprises israéliennes à vocation locale pendant cette période de guerre et de tensions régionales", a déclaré Steven Schoenfeld, PDG de MarketVector Indexes, créateur de l'ETF ITEQ, dans une note.

Les trois fonds ont enregistré des sorties nettes de capitaux comprises entre 10 et 16 millions de dollars depuis le début de l'année. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Susan Fenton)