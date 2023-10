Le prix de l'or est resté stable lundi après avoir atteint un pic de cinq mois lors de la dernière session, les investisseurs attendant avec impatience les données économiques américaines clés de cette semaine et surveillant de près les troubles croissants au Moyen-Orient.

L'or au comptant est resté stable à 1 981,14 $ l'once à 0910 GMT, et les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 992,80 $.

"Le marché a besoin d'une consolidation après un fort rallye au cours des deux dernières semaines. Il est également important de voir ce qui se passe sur le marché obligataire américain, parce que nous voyons une augmentation significative des rendements américains", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

Le rendement de la note de référence du Trésor américain à 10 ans a dépassé 5,0 %, ce qui a réduit l'attrait des lingots à faible rendement.

Les prix de l'or ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-mai vendredi et ont augmenté d'environ 9 % au cours des deux dernières semaines, les investisseurs ayant opté pour la sécurité des lingots en raison des craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit plus large au Moyen-Orient.

"Si nous commençons à voir les investisseurs dans les ETF revenir, après avoir été d'importants vendeurs depuis juin, cela pourrait être la prochaine étape pour l'or", a ajouté M. Hansen.

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse (ETF) adossé à l'or, ont augmenté de 1,77% à 863,24 tonnes vendredi, tandis que les spéculateurs sur l'or du COMEX sont passés à une position nette longue au cours de la semaine du 17 octobre.

Washington a mis en garde contre un risque important pour les intérêts américains au Moyen-Orient, alors qu'Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes et que les affrontements à la frontière avec le Liban se sont intensifiés.

Les investisseurs se concentreront également sur l'indice des prix PCE aux États-Unis, la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, les chiffres du PIB américain pour le troisième trimestre, la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt et les indices PMI rapides mondiaux pour les indices économiques.

Ailleurs, l'argent au comptant a glissé de 0,4 % à 23,21 dollars l'once, le platine a baissé de 0,4 % à 890,91 dollars et le palladium a reculé de 1,1 % à 1 085,49 dollars.